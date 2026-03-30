◇セ・リーグ阪神12―6巨人（2026年3月29日東京D）裂けて破れたユニホームが勲章だ。8回、同点に追いついてなおも2死二、三塁で、阪神・木浪が代打で登場した。巨人の内野は二遊間を締めるシフトを敷き、一、二塁間がぽっかり空いていた。「そこまでごちゃごちゃ考えていなかった」と言うが、追い込まれてからの中川の145キロを引っ張ると、鈍い打球が一、二塁間へ転がった。迷うことなくヘッドスライディング。二塁の浦