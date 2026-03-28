デートの帰り際やLINEで、「またすぐ会おう」と言ってくる男性。その一言は、単なる社交辞令ではありません。本命相手ほど男性は、関係を途切れさせず、次につなげようとします。間を空けたくないと思っている男性にとって本命相手との関係は、できるだけ自然に続けたいもの。「またすぐ会おう」という言葉には、会えない時間を長くしたくない心理が表れています。関係を前に進めたいと思っているその場の楽しさで終わらせるのでは