NARSから、光を味方につけて透明感あふれる肌へ導く新作パウダーが登場♡繊細なパステルカラーの光をまとった「ライトリフレクティング プリズマティックパウダー」は、肌にやわらかな輝きをプラスしながら、洗練された印象へと導きます。限定ならではの特別感と美しい仕上がりに、思わず手に取りたくなる注目のコレクションです♪ 光を纏うプレストパウダー NARS ライトリフレクティング プリズ