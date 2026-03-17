豊川用水の最大の水源で、愛知県新城市にある宇連ダムの貯水率が、きょう（17日）午後3時半に0%になりました。 【写真を見る】【速報】宇連ダムの貯水率0％に 自然放流できない状態 午前中からダムの水をポンプでくみ上げる“緊急取水”も 愛知･豊川用水 新城市の宇連ダムは、バンテリンドーム17個分、約2800万トンもの水を貯めることができるダムですが、きょう午後3時半に貯水率が0%になりました。 貯水率0%とはダムの