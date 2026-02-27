前回大会で大谷を三振に仕留めたサトリア第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場するチェコ共和国代表のオンジェイ・サトリア投手が、日本への愛を語った。前回大会では120キロ台の直球とチェンジアップで大谷翔平投手から三振を奪った右腕は、日本でも愛される一品が大好きなようだ。サトリアは18日に来日。3年前も合宿を行った宮崎に帰ってきた。「チェコにいる時と同じような感覚だよ。私たちの国はよく似て