１１日、ミラノ・コルティナ冬季五輪のスピードスケート男子１０００メートル決勝のレースに臨む中国の廉子文。（ミラノ＝新華社記者／杜瀟逸）【新華社フフホト2月16日】ミラノ・コルティナ冬季五輪で金メダルの数が最も多い氷上競技はスピードスケートで、選手たちは計14個の金メダルを争う。スピードスケート競技は、ファンからしばしばショートトラックに対して「ロングトラック」と呼ばれる。1周わずか111.12メートルのシ