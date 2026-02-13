お笑いコンビ「ナインティナイン」の矢部浩之が１２日深夜放送のニッポン放送「ナインティナインのオールナイトニッポン」に出演。ネットショッピングで?詐欺?に遭ったと打ち明けた。相方の岡村隆史は同ラジオで過去にカード詐欺に遭ったことを明かしていたが、矢部は「『俺は絶対、そんなん大丈夫や』思っててんけど、俺、なんか一個怪しいねん、今。怪しいというか、もうほぼ確定やと思うねんけど…」と語りだした。矢部に