五輪公式インスタグラムが公開ミラノ・コルティナ五輪の開幕が現地6日と迫る中、五輪公式インスタグラムは4日に日本が誇るフィギュアスケート界のレジェンドの動画を公開。34年前と現在を比較し、偉業を称えている。上下に分割された動画。上では1992年アルベールビル五輪で鮮やかにトリプルアクセル（3回転半ジャンプ）を決め、下では34年後に同一人物が1回転半を軽やかに降りていた。五輪公式インスタグラムが公開したのは