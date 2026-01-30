2月3日は節分です。海外食品の多い会員制倉庫型スーパー「コストコ」でも毎年恵方巻が販売されているのをご存じですか？コストコ歴10年のESSEonlineライター高梨リンカさんは「今年のコストコ恵方巻は10年続いた田舎巻から、“海鮮づくし”になってよりおすすめです！」と語ります。一家でコストコ好きの高梨さんに、2026年のコストコ恵方巻を実食レポートしてもらいました。2026年の恵方巻は「サーモンポキ巻・海鮮恵方巻・とろ