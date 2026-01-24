1月23日、動画共有プラットフォーム「TikTok」の米国向け事業を担う新組織「TikTok USDS Joint Venture LLC」（以下、USDS JV）の設立が正式に発表された。2025年9月25日にドナルド・トランプ大統領が署名した大統領令に基づき、米国内の規制要件に準拠する枠組みとして発足した。2億人超の米国ユーザーと約750万の事業者が、同サービスを継続利用できる体制を整えたとしている。USDS JVは、過半を米国資本が占める合弁会社である