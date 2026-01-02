ふわりとした肌あたりに、ざっくりとした編み地。そんなニットのぬくもり感とは相反する、ひんやりとした印象のジュエリーを小さく飾れば、緩急がつき、スタイリングが引き締まる。意図のある装飾で、ニットの完成度を確かなものに。（アイテムの価格、在庫は現在変更の可能性があります）「色で差を出す」レディなニット・ダッドなニット1着のニットでも、効かせるジュエリーのテンション次第で、自在な印象操作が可能。淑女な