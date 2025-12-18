小型無人機「ドローン」の飛行規制を強化するため、警察庁はきょう（18日）、飛行禁止エリアを重要施設周辺の1000メートル程度に拡大することなどを盛り込んだ有識者検討会の報告書をまとめました。現行の「ドローン規制法」は、2015年に総理官邸の屋上にドローンが落下した事件を受け、議員立法として制定されたものです。この法律では、国会議事堂や官邸、原発のほか自衛隊や在日アメリカ軍の基地などを重要施設とし、レッドゾー