【双子座】2025年 11月の運勢タロット鑑定師mimielさんによる12星座別占い。11月のあなたの運勢は?双子座（5/21-6/21）訪れる「大きなチャンス」のために何気ない雑談や「やってみたい」という直感を見過ごすことは、せっかくの成長の糸口を自ら捨てているのと同じこと。このまま遠慮して「受け身」でいれば、11月中旬に訪れるはずの「大きなチャンス」も「新しい恋」も、あなたの前を素通りしていくでしょう。今こそ、あなたの好