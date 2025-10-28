『ドラゴンボール』の40周年を記念した一番くじが10月31日（金）より新登場する。原作イラストをベースにした、原作ならではのイラストの魅力が詰まったアイテムが満載、ファン必見！☆原作イラストならではの魅力がたっぷり味わえる一番くじイメージをチェック！（写真18点）＞＞＞＞ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ」より、鳥山明による漫画『ドラゴンボール』の40周年を記念した『一番くじ DRAGON BALL 40th 〜其之一〜