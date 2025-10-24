ミスタードーナツは、毎年好評の『ポン・デ・ショコラシリーズ』を今年はチョコレートを存分に楽しめるラインアップ全4種を10月29日から期間限定で発売する。 ミスタードーナツでは『いつもあるのに、いつもあたらしい。ミスタードーナツ』のブランドスローガンのもと、皆様にとって、いつもそばにある何気ない幸せを大事にしながら、新しい出会いにワクワクするミスタードーナツを目指し取り組んでいる。この度発売する『ポン・