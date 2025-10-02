23区でも狙い目はある賃貸住宅のまま中高年を迎えて、若いうちに家を買わなかったことが心に引っかかっている読者諸兄は多いのではないだろうか。住宅価格が高額になり過ぎて何となく手が出なかったり、会社から家賃補助が出るのをいいことに、ぼんやり過ごしてきた読者諸兄も少なくなかろう。そうこうしているうちに、不動産経済研究所の調査では、東京都23区のファミリー向け物件の新築マンションが１億3064万円で過去最高を記録