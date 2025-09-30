ボーイズグループ「BE:FIRST」のRYOKIこと三山凌輝（26）と結婚した女優・趣里（35）が9月26日、第1子出産を報告。父親の水谷豊（73）も同日に〈趣里、凌輝おめでとう！これで去年から始まった我々の食事会が、一人増えてますます賑やかになるね。2人に感謝！〉と祝福のコメントを発表した。趣里と三山との関係をめぐっては、険しい道のりが続いていた。今年4月、三山が過去に交際していた女性YouTuberから1億円以上を貢がせて