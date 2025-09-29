食欲の秋にぴったりの特別メニューが、カレーハウスCoCo壱番屋に登場します。2025年10月1日（水）から数量限定で発売されるのは、濃厚なオマール海老の旨みが溶け込んだ「THE海老カレー」と、体を芯から温めてくれる「豚玉あんかけカレーうどん」。海老の贅沢な味わいと、やさしいたまごあんが絡む熱々うどん、どちらも今だけの美味しさです。ぜひ秋の訪れを感じながら楽しんでみてはいかがでしょう