ココイチの秋限定♡「THE海老カレー」＆「豚玉あんかけカレーうどん」登場

食欲の秋にぴったりの特別メニューが、カレーハウスCoCo壱番屋に登場します。2025年10月1日（水）から数量限定で発売されるのは、濃厚なオマール海老の旨みが溶け込んだ「THE海老カレー」と、体を芯から温めてくれる「豚玉あんかけカレーうどん」。海老の贅沢な味わいと、やさしいたまごあんが絡む熱々うどん、どちらも今だけの美味しさです。ぜひ秋の訪れを感じながら楽しんでみてはいかがでしょうか。

THE海老カレーで贅沢な秋を

2023年に好評を博した「THE海老カレー」が復活。オマール海老の濃厚な旨みが溶け込んだカレーソースに、生クリームのコクとトマトの酸味を加えたまろやかな仕上がりです。

具材には大きめの赤エビを使用し、食べ応えも抜群。さらに「海老増し」を選べば、海老のボリューム感を存分に堪能できます。

価格は店内飲食1,140円（テイクアウト1,194円）、海老増しは1,520円（テイクアウト1,574円）。全国のココイチ（一部店舗を除く）で楽しめます。

豚玉あんかけカレーうどんでほっと一息

涼しくなる季節にぴったりの「豚玉あんかけカレーうどん」も登場。焼津産花かつおと利尻昆布の一番だしをきかせたやさしい味わいのたまごあんに、やわらかな豚角煮をプラス。

カレーうどんの上からたっぷりとかけた贅沢な一杯です。体を温めてくれるだけでなく、ライスを追加して〆の追い飯にするのもおすすめ。

価格は店内飲食1,090円（テイクアウト1,144円）。全国約800店舗のココイチ「カレーうどん」取扱店舗で提供されます。

今年の秋限定メニューは「海老の濃厚な旨み」と「体を温める優しい味わい」の2本立て。THE海老カレーは贅沢な海鮮の味わいを、豚玉あんかけカレーうどんは心まで温まるまろやかさを提供してくれます。

数量限定のため、気になる方は早めのチェックがおすすめ。食欲の秋を、ココイチの新作メニューでおいしく彩ってみませんか♪