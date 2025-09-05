すき家では、2025年9月3日から、お月見の季節にぴったりな「月見すきやき牛丼」「月見辛旨すきやき牛丼」をすき家1962店舗で販売しています。すき焼きダレをすっきりした甘さに調整日本の秋の風物詩"お月見"の季節にぴったりな「月見すきやき牛丼」が今年も期間限定で登場。特製のすき焼きダレがしみ込んだ白菜や春菊、人参、しらたき、大ぶりの焼き豆腐を牛丼にのせました。月に見立てたたまごと一緒に味わってください。今年は具