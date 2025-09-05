【すき家】お月見シーズンにぴったり「月見すきやき牛丼」登場。特製ダレと具材が変わってすき焼き感アップ！

すき家では、2025年9月3日から、お月見の季節にぴったりな「月見すきやき牛丼」「月見辛旨すきやき牛丼」をすき家1962店舗で販売しています。

すき焼きダレをすっきりした甘さに調整

日本の秋の風物詩"お月見"の季節にぴったりな「月見すきやき牛丼」が今年も期間限定で登場。特製のすき焼きダレがしみ込んだ白菜や春菊、人参、しらたき、大ぶりの焼き豆腐を牛丼にのせました。月に見立てたたまごと一緒に味わってください。

今年は具材に春菊を加えたほか、すき焼きダレをすっきりとした甘さに調整することで、具材が持つ旨みがより引き立つ味わいに仕上げ、さらに"すき焼き感"がアップしています。

また、唐辛子とコチュジャンがきいた"辛旨"な味わいの「月見辛旨すきやき牛丼」が今年も登場。辛味のきいた具材に卵黄を絡めることで、まろやかな味わいへの変化も楽しめます。

価格は以下の通り。

月見すきやき牛丼／月見辛旨すきやき牛丼：ミニ690円、並盛750円、中盛950円、大盛950円、特盛1150円、メガ1330円

すきやき牛丼／辛旨すきやき牛丼：ミニ630円、並盛690円、中盛890円、大盛890円、特盛1090円、メガ1270円

販売終了時期は未定です。一部店舗では価格が異なります。

※価格はすべて税込です。

