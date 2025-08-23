「Nintendo Switch 2」「PowerShot V1」「Qobuz Connect」など、2025年下半期のデジタルシーンでヒット確実な10アイテムを専門家が徹底解説。 【私たちが解説します！】 ■テクニカルライター・湯浅顕人さんPC＆AV、デジタルガジェットを軸に本誌をはじめ他媒体に寄稿。最近ではアウトドアやゲームの記事を手がけるなど、マルチに活躍する。■カーITジャーナリスト・会田 肇さん自動車専門誌の編集を経てフリーに。カー