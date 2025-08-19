2023年の春に続き、初の夏頂点へあと2勝第107回全国高校野球選手権は19日、大会第13日が行われ、第1試合で山梨学院が前年王者の京都国際を11-4で破った。初の夏4強に勝ち進み、快進撃を続けるチームのチャンステーマにも注目が集まっている。チャンステーマは「山学ビックウェーブ」で、サッカーJ1の湘南ベルマーレの応援曲が原曲。2023年の選抜高校野球大会で山梨学院が初優勝を飾った際にも流れた曲だ。今大会で快進撃を続