2023年の春に続き、初の夏頂点へあと2勝

第107回全国高校野球選手権は19日、大会第13日が行われ、第1試合で山梨学院が前年王者の京都国際を11-4で破った。初の夏4強に勝ち進み、快進撃を続けるチームのチャンステーマにも注目が集まっている。

チャンステーマは「山学ビックウェーブ」で、サッカーJ1の湘南ベルマーレの応援曲が原曲。2023年の選抜高校野球大会で山梨学院が初優勝を飾った際にも流れた曲だ。

今大会で快進撃を続ける中、SNSでも「山梨学院といえばこの曲ですね。素晴らしい応援です」「軽快なテンポでアルプスも盛り上がるしいかにも得点が入りそうな楽曲」「山梨学院 BIG WAVEを起こすんや！」山梨学院のBIG WAVEが流れると何かワクワクする。もう十分魔曲です」「さっきから山梨学院によるビッグウェーブが鳴り止まない」などと話題となってきた。

チームは3試合連続2桁安打と勢いに乗る。準決勝でもこのチャンステーマがなり続ければ、山梨勢で初となる夏の頂点も見えてきそうだ。

※8月19日午後21時24分、記事の見出しに誤りがあり修正しました。お詫びして訂正いたします。（Full-Count編集部）