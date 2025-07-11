JR東日本は、2025年7月18日(金)から8月31日(日)まで、テレビアニメ「ポケットモンスター」とタイアップをした『JR東日本 ポケモンメガスタンプラリー2025』を開催します。今年の夏は、ポケモンと一緒に”メガ”離せない冒険の旅が楽しめます！このスタンプラリーは、JR東日本エリアの駅（一部除く）を舞台に、キャプテンピカチュウや黒いレックウザなど、テレビアニメに登場するポケモンやメガシンカポケモンのスタンプを集めてい