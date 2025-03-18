カブスとの日本開幕第2戦（19日）で先発デビューする佐々木朗希（23）が昨17日、東京ドームでの前日練習に参加。フォームを確認するように約15分間、キャッチボールと遠投を行い、きょう18日の開幕戦に先発する山本由伸（26）とともに汗を流した。【もっと読む】佐々木朗希に球団内から不満噴出！波紋を広げた非常識な言動とは？渡米1年目でいきなり開幕カードに抜擢された佐々木。デビュー戦を前に行われた16日の会見では球種