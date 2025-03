J・R・R・トールキンによる『指輪物語』を原作とする『ロード・オブ・ザ・リング』の新作映画『ロード・オブ・ザ・リング:ザ・ハント・フォー・ゴラム(原題:Lord of the Rings: The Hunt for Gollum)』の米国公開が2027年に延期されたことがわかった。監督・主演のアンディ・サーキスが明かした。 2024年の製作発表時、本作は2026年の公開を目指すと報じられていた。しかしサーキスは「