いま坂本龍一氏の曲をめぐって、騒動が巻き起こっています。◆天皇陛下のBGMに『ラストエンペラー』／K-POPが『戦メリ』借用で炎上パリ五輪スケートボード男子ストリートで金メダルを取った堀米雄斗選手が、天皇皇后両陛下主催、秋の園遊会に招かれたときの様子を、映画『ラストエンペラー』の曲とともに自身のインスタグラムに投稿。これが“選曲ミスだ”との批判を招き、投稿を削除する事態になったのです。中国の歴史上最