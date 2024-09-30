◆KATE「初」の直営店概要 店舗名：KATE TOKYO 渋谷サクラステージ店 オープン日：2024年7月25日（木） 営業時間：10:00〜21:00 店舗住所：〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町1番4号 渋谷サクラステージ SHIBUYAサイド 3階 気になった方はぜひ行ってみてね！Youtubehttps://www.youtube.com/channel/UCyAhTfNiXnzV6c4GaB0pg6g Instagramhttps://www.instagram.com/chansan_makeup/