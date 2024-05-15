ドジャース山本由伸（25）に思わぬ横やりが入った。【続きを読む】ドジャース山本由伸 いきなり「投手史上最高の465億円」は“佐々木朗希込み”の値段だったか14日のジャイアンツ戦。初回を投げ終えてベンチに下がる際、ハドソン主審に呼び止められ、通常の異物検査を受けると、グラブを入念にチェックされたのだ。同主審の説明を受けたロバーツ監督は試合後、「グラブの白いナイキのロゴについてだった。許容範囲かどうか事