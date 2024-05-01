格闘家の朝倉未来が1日、自身のYouTubeチャンネルに動画を投稿し、X（旧ツイッター）での“記者批判”発言の真意を説明した。【動画】朝倉未来“記者批判”の真意「発言した人の意図を伝える義務がある」朝倉はきのう4月30日、Xで「RIZINに来てる記者は再生数伸ばすために、適当な事言ってるやつ多いなあんまふざけてるなら次から実名顔出しでこっちも撮るからな、よろしく」（誤記を修正）と投稿。RIZINを取材する記者に対