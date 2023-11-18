イーロン・マスク氏が創業した米宇宙企業スペースXは米中部時間18日朝（日本時間夜）、テキサス州で史上最大のロケットと宇宙船「スターシップ」の2回目となる打ち上げ試験を実施した。打ち上げられた宇宙船はロケットから切り離されて宇宙空間に出たが、その後、信号が途絶えたという。一方、ロケットは切り離した直後に空中で爆発した。【画像】爆発を「失敗」としないスペースXの前向き姿勢スターシップは現地時間18日午前7