楽天グループ（東京都世田谷区）が、クチコミ就職情報サイト「楽天みん就」における「楽天みん就 2024年卒 新卒就職人気企業ランキング」を発表しました。背景にコロナ禍も影響？調査期間は2022年9月8日から、2023年3月2日。調査対象は、2024年卒業予定登録学生の同サイト会員。ウェブサイトおよび同サイト主催の就職イベントにおけるウェブ上または紙で実施。1594人から有効回答を得たものです。なお、投票者はノミネート企業