ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでICOCAによるお支払いが可能に！WESTER ポイントがたまる！！

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西日本旅客鉄道株式会社

2026 年 7 月 1 日（水）から、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン パーク内の飲食・物販店舗にて、


ICOCAによるお支払いが可能になります。
さらに、ICOCAでのお支払いにより WESTERポイントがたまります。


ユニバーサル・スタジオ・ジャパンへお越しの際は、便利でおトクなICOCAでのお買い物をお楽しみください。





（１）サービス開始日


　　　2026 年７月 １ 日（水）から（一部店舗除く）



（２）新たに導入する電子マネー


　　 ICOCA



（３）対象店舗


ユニバーサル・スタジオ・ジャパン パーク内の


　　　飲食・物販店舗



（４）WESTERポイントのたまり方


　　 ICOCAのお支払いで、月間のご利用累計額 200 円（税込）　　　


につき、WESTER ポイントが 1 ポイントたまります。


※ポイントは、ご利用日の翌月上旬頃に付与いたします。　　　　　　　　　　　　





※ 対象店舗は店頭に掲出されるICOCAマークでもご確認いただけます


※注　ご利用いただくICOCAの種類や条件により、たまるポイントの種類が異なります。




　WESTER会員登録をしているモバイルICOCA/ Apple PayのICOCA


　SMART ICOCA (WESTER会員のWEB登録をしている場合)



　ポイントサービス利用登録済みのICOCA (モバイルICOCA/ Apple PayのICOCA、


　SMART ICOCA以外)SMART ICOCA (WESTER会員のWEB登録をしていない場合)


　WESTER会員登録をしていないApple PayのICOCA


　(ウォレットアプリのみをご利用で、一度もICOCAアプリにログインしていない場合)



　　※詳しくはホームページをご確認ください：https://wester.jr-odekake.net/point/



※注　WESTER ポイント（チャージ専用）の受け取りにはご利用日を含む当日末日までに WESTER ポイントサービス（チャージ専用）の利用登録（無料）の完了が必要です。 （モバイル ICOCA/Apple Pay の ICOCA・SMART ICOCA は利用登録不要です。）



※注　 再発行や、ICOCA カードを Apple Pay の ICOCA に移行（取り込み）することにより、ICOCA番号が変わった場合、ご利用金額の合算はできません。




ICOCAアプリのダウンロード






※「ICOCA」は、西日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。


※AppleおよびAppleロゴは、米国その他の国で登録された Apple Inc. の商標です。


　App Storeは、Apple Inc.のサービスマークです。


※Google および Googleロゴは、Google LLCの商標です。



西日本旅客鉄道株式会社は､ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャル・トレインです。


MINIONS TM & (C) 2026 Universal Studios.　


TM and (C) 2026 Sesame Workshop　


(C) Walter Lantz Productions LLC　


TM & (C) Universal Studios & Amblin Entertainment　


JAWS TM & (C) 2026 Universal Studios　


WATERWORLD TM & (C) 2026 Universal Studios　


SING TM & (C) 2026 Universal Studios　


TM & (C) Universal Studios and U-Drive Joint Venture.　


CG: (R) & (C) Universal Studios and/or HarperCollins LLC. All rights reserved.　


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