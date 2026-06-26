ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでICOCAによるお支払いが可能に！WESTER ポイントがたまる！！

西日本旅客鉄道株式会社

2026 年 7 月 1 日（水）から、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン パーク内の飲食・物販店舗にて、

ICOCAによるお支払いが可能になります。

さらに、ICOCAでのお支払いにより WESTERポイントがたまります。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンへお越しの際は、便利でおトクなICOCAでのお買い物をお楽しみください。

（１）サービス開始日

2026 年７月 １ 日（水）から（一部店舗除く）

（２）新たに導入する電子マネー

ICOCA

（３）対象店舗

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン パーク内の

飲食・物販店舗

（４）WESTERポイントのたまり方

ICOCAのお支払いで、月間のご利用累計額 200 円（税込）

につき、WESTER ポイントが 1 ポイントたまります。

※ポイントは、ご利用日の翌月上旬頃に付与いたします。

※ 対象店舗は店頭に掲出されるICOCAマークでもご確認いただけます

※注 ご利用いただくICOCAの種類や条件により、たまるポイントの種類が異なります。

WESTER会員登録をしているモバイルICOCA/ Apple PayのICOCA

SMART ICOCA (WESTER会員のWEB登録をしている場合)

ポイントサービス利用登録済みのICOCA (モバイルICOCA/ Apple PayのICOCA、

SMART ICOCA以外)SMART ICOCA (WESTER会員のWEB登録をしていない場合)

WESTER会員登録をしていないApple PayのICOCA

(ウォレットアプリのみをご利用で、一度もICOCAアプリにログインしていない場合)

※詳しくはホームページをご確認ください：https://wester.jr-odekake.net/point/

※注 WESTER ポイント（チャージ専用）の受け取りにはご利用日を含む当日末日までに WESTER ポイントサービス（チャージ専用）の利用登録（無料）の完了が必要です。 （モバイル ICOCA/Apple Pay の ICOCA・SMART ICOCA は利用登録不要です。）

※注 再発行や、ICOCA カードを Apple Pay の ICOCA に移行（取り込み）することにより、ICOCA番号が変わった場合、ご利用金額の合算はできません。

ICOCAアプリのダウンロード

※「ICOCA」は、西日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。

※AppleおよびAppleロゴは、米国その他の国で登録された Apple Inc. の商標です。

App Storeは、Apple Inc.のサービスマークです。

※Google および Googleロゴは、Google LLCの商標です。

西日本旅客鉄道株式会社は､ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャル・トレインです。

MINIONS TM & (C) 2026 Universal Studios.

TM and (C) 2026 Sesame Workshop

(C) Walter Lantz Productions LLC

TM & (C) Universal Studios & Amblin Entertainment

JAWS TM & (C) 2026 Universal Studios

WATERWORLD TM & (C) 2026 Universal Studios

SING TM & (C) 2026 Universal Studios

TM & (C) Universal Studios and U-Drive Joint Venture.

CG: (R) & (C) Universal Studios and/or HarperCollins LLC. All rights reserved.

TM & (C) 2026 Universal Studios. All rights reserved

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