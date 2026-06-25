民間宇宙開拓時代到来！！ASTRAX代表TAICHIがSBI証券主催「サロン・ド・エンドウ」に登壇！「無限に広がる民間宇宙ビジネス～いよいよはじまる宇宙旅行時代～」をテーマにオンライン講演を実施！
世界中の人々の夢を宇宙で実現させる民間宇宙サービスプラットフォームを提供する宇宙ベンチャー企業株式会社ASTRAX（アストラックス、以下 ASTRAX、本社：神奈川県鎌倉市、代表：代表取締役・民間宇宙飛行士 TAICHI（山崎大地））の代表TAICHIが、2026年6月22日（月）に株式会社SBI証券 経済企業調査部 チーフエグゼクティブアナリスト 遠藤功治氏が主催するオンラインサロン「第13回 サロン・ド・エンドウ」に登壇し、「無限に広がる民間宇宙ビジネス～いよいよはじまる宇宙旅行時代～」をテーマに約50分間の講演を行いました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353729/images/bodyimage1】
【講演概要】
本講演では、宇宙開発が国家主導から民間主導へと大きく転換している現状を紹介しながら、すでに誰もが宇宙に行ける時代が到来していることを解説しました。TAICHIが率いるASTRAXは、スペースXやブルーオリジン、ヴァージン・ギャラクティックなどの宇宙インフラを活用し、208種類の宇宙関連事業を展開する「宇宙サービスプロバイダー」として事業を推進しています。
講演ではASTRAXの宇宙事業の紹介とともに、宇宙旅行の実用化・商業化の現状、スターシップが実現する地球上の主要都市間を約30分で移動できる未来像、そして金融・教育・医療・観光など地球上のすべての産業が宇宙へと拡張される「ユニバーサル時代」の到来について、具体的な事例とともに解説しました。
参加した機関投資家や金融業界関係者からは大きな反響があり、株式会社SBI証券との共同イベントの開催や、次回12月開催予定の株式会社SBI証券主催「サロン・ド・エンドウ 宇宙セミナー」へのメインスピーカーとしての登壇依頼も受けました。
【講演の主なトピック】
(1)自己紹介とASTRAXの事業紹介：民間宇宙飛行事業、無重力飛行事業、民間宇宙開拓教育などの紹介
(2) 急速に進む宇宙旅行の実用化：スペースX・ブルーオリジン・ヴァージン・ギャラクティックの最新動向
(3) スターシップが変える移動革命：東京～ロサンゼルス約32分、エコノミークラス並みの料金
(4) 宇宙時代がもたらす社会変革：「グローバル時代」を超えた「ユニバーサル時代」の到来
(5) 無限に広がる民間宇宙ビジネスのチャンス：今ならやったもの勝ち、誰でも世界で第一人者に
【イベント概要】
【イベント名】 第13回 サロン・ド・エンドウ「山崎大地さま登壇！無限に広がる民間宇宙ビジネス～いよいよはじまる宇宙旅行時代～」
【開催日時】 2026年6月22日（月）11:30～12:30（うち50分間）
【開催形式】 オンライン
【主催】 株式会社SBI証券 経済企業調査部 チーフエグゼクティブアナリスト 遠藤功治氏
【スピーカー】 株式会社ASTRAX 代表取締役 民間宇宙飛行士 TAICHI（山崎大地）
【司会者プロフィール】
遠藤功治氏（株式会社SBI証券 経済企業調査部 チーフエグゼクティブアナリスト／自動車・自動車部品・宇宙担当）
1984年野村證券入社、欧米系投資銀行数社にて証券アナリストとして活躍。アナリスト歴は今年で通算41年目。日経アナリストランキングやInstitutional Investorsランキングで常に上位に位置し、2000年日経アナリストランキング自動車部門第1位、2026年は4位。日本経済新聞社より「トップアナリストの業界分析」など出版本も多数。2016年7月より株式会社SBI証券に移籍し、近年では宇宙関連企業のリサーチも開始、宇宙スタートアップ企業と自動車関連企業のマッチングにも取り組んでいる。
ASTRAXでは、対面・オンラインを問わず、企業・金融機関・教育機関・団体・自治体等からの講演依頼を随時受け付けています。ご依頼・ご相談につきましては、お気軽にご連絡ください。
https://www.astrax-lecture.space/
『宇宙といえばASTRAX！』
ASTRAXは、今後も人類全体の経済圏（生活圏）を宇宙に拡大させるとともに、地球上の平和と生活環境の改善や向上を目指し、民間の力で様々な宇宙サービスを提供してまいります。
【ASTRAX会社概要】
【会社名】 株式会社ASTRAX
【代表者】 代表取締役・民間宇宙飛行士 TAICHI（山崎大地）
【所在地】 神奈川県鎌倉市
【URL】 https://astrax.space
【事業内容】 民間宇宙開拓事業全般及び宇宙サービスプラットフォームの提供
【本件に関するお問い合わせ】
【会社名】 株式会社ASTRAX
【担当者】 CEO秘書・星エリカ
【E-Mail】 erica.hoshi@astrax.space
配信元企業：株式会社ASTRAX
【講演概要】
本講演では、宇宙開発が国家主導から民間主導へと大きく転換している現状を紹介しながら、すでに誰もが宇宙に行ける時代が到来していることを解説しました。TAICHIが率いるASTRAXは、スペースXやブルーオリジン、ヴァージン・ギャラクティックなどの宇宙インフラを活用し、208種類の宇宙関連事業を展開する「宇宙サービスプロバイダー」として事業を推進しています。
講演ではASTRAXの宇宙事業の紹介とともに、宇宙旅行の実用化・商業化の現状、スターシップが実現する地球上の主要都市間を約30分で移動できる未来像、そして金融・教育・医療・観光など地球上のすべての産業が宇宙へと拡張される「ユニバーサル時代」の到来について、具体的な事例とともに解説しました。
参加した機関投資家や金融業界関係者からは大きな反響があり、株式会社SBI証券との共同イベントの開催や、次回12月開催予定の株式会社SBI証券主催「サロン・ド・エンドウ 宇宙セミナー」へのメインスピーカーとしての登壇依頼も受けました。
【講演の主なトピック】
(1)自己紹介とASTRAXの事業紹介：民間宇宙飛行事業、無重力飛行事業、民間宇宙開拓教育などの紹介
(2) 急速に進む宇宙旅行の実用化：スペースX・ブルーオリジン・ヴァージン・ギャラクティックの最新動向
(3) スターシップが変える移動革命：東京～ロサンゼルス約32分、エコノミークラス並みの料金
(4) 宇宙時代がもたらす社会変革：「グローバル時代」を超えた「ユニバーサル時代」の到来
(5) 無限に広がる民間宇宙ビジネスのチャンス：今ならやったもの勝ち、誰でも世界で第一人者に
【イベント概要】
【イベント名】 第13回 サロン・ド・エンドウ「山崎大地さま登壇！無限に広がる民間宇宙ビジネス～いよいよはじまる宇宙旅行時代～」
【開催日時】 2026年6月22日（月）11:30～12:30（うち50分間）
【開催形式】 オンライン
【主催】 株式会社SBI証券 経済企業調査部 チーフエグゼクティブアナリスト 遠藤功治氏
【スピーカー】 株式会社ASTRAX 代表取締役 民間宇宙飛行士 TAICHI（山崎大地）
【司会者プロフィール】
遠藤功治氏（株式会社SBI証券 経済企業調査部 チーフエグゼクティブアナリスト／自動車・自動車部品・宇宙担当）
1984年野村證券入社、欧米系投資銀行数社にて証券アナリストとして活躍。アナリスト歴は今年で通算41年目。日経アナリストランキングやInstitutional Investorsランキングで常に上位に位置し、2000年日経アナリストランキング自動車部門第1位、2026年は4位。日本経済新聞社より「トップアナリストの業界分析」など出版本も多数。2016年7月より株式会社SBI証券に移籍し、近年では宇宙関連企業のリサーチも開始、宇宙スタートアップ企業と自動車関連企業のマッチングにも取り組んでいる。
ASTRAXでは、対面・オンラインを問わず、企業・金融機関・教育機関・団体・自治体等からの講演依頼を随時受け付けています。ご依頼・ご相談につきましては、お気軽にご連絡ください。
https://www.astrax-lecture.space/
『宇宙といえばASTRAX！』
ASTRAXは、今後も人類全体の経済圏（生活圏）を宇宙に拡大させるとともに、地球上の平和と生活環境の改善や向上を目指し、民間の力で様々な宇宙サービスを提供してまいります。
【ASTRAX会社概要】
【会社名】 株式会社ASTRAX
【代表者】 代表取締役・民間宇宙飛行士 TAICHI（山崎大地）
【所在地】 神奈川県鎌倉市
【URL】 https://astrax.space
【事業内容】 民間宇宙開拓事業全般及び宇宙サービスプラットフォームの提供
【本件に関するお問い合わせ】
【会社名】 株式会社ASTRAX
【担当者】 CEO秘書・星エリカ
【E-Mail】 erica.hoshi@astrax.space
配信元企業：株式会社ASTRAX
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