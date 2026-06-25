オリジナル超音波発振制御システム（２０ＭＨｚタイプ）の製造販売
超音波システム研究所は、 メガヘルツ超音波の発振制御が容易にできる 「発振制御システム（２０ＭＨｚ）」を製造販売しています。 システム概要（超音波発振システム（２０ＭＨｚ）） －－ファンクションジェネレーター MHS-5200-25M－－ 内容（２０ＭＨｚタイプ） 超音波発振プローブ ２本 ファンクションジェネレーター １式 操作説明書 １式（ＵＳＢメモリー） 特徴（２０ＭＨｚタイプ） ＊超音波発振周波数 仕様 ２０ｋＨｚ から ２５ＭＨｚ ＊出力範囲 ５ｍＶｐ－ｐ～２０Ｖｐ－ｐ ＊サンプリングレート：２００ＭＳａ／ｓ 市販のファンクションジェネレーターを利用したシステムです 目的に応じたファンクションジェネレータをセットにして 見積価格を提案します 標準参考例（ファンクションジェネレーター MHS-5200-25M） 出張納品説明の場合 発振システム２０ＭＨｚタイプ １５万円～ 測定用超音波プローブの利用・・・により 超音波の伝搬状態を確認することを推奨します 超音波発振システム20MHzタイプ http://ultrasonic-labo.com/wp-content/uploads/cec37b87b71060c758e71ebe14a0b5c4.pdf 超音波プローブについて 利用目的に合わせた、超音波プローブの開発・製造対応を行っています 超音波プローブ：概略仕様 測定範囲 ０．０１Ｈｚ～２００ＭＨｚ 発振範囲 １．０ｋＨｚ～２５ＭＨｚ 伝搬範囲 ０．５ｋＨｚ～９００ＭＨｚ以上（音圧データの解析確認） 材質 ステンレス、ＬＣＰ樹脂、シリコン、テフロン、ガラス・・・ 発振機器 例 ファンクションジェネレータ 測定機器 例 オシロスコープ 目的に対応した各種機器に設置・接続・・・して利用することができます。 参考 超音波発振制御システム（２０ＭＨｚ） http://ultrasonic-labo.com/?p=18817 超音波発振システム（６０ＭＨｚ）の開発 http://ultrasonic-labo.com/?p=1142 超音波攪拌技術 http://ultrasonic-labo.com/?p=17540 矩形波を利用した超音波発振システム http://ultrasonic-labo.com/?p=1590 超音波発振制御プローブの製造方法 http://ultrasonic-labo.com/?p=1184 非線形現象をコントロールする超音波システム http://ultrasonic-labo.com/?p=2015 オリジナル超音波技術ーー音響流の観察ーー http://ultrasonic-labo.com/?p=1401 ノウハウ＜超音波振動子の設置、脱気・マイクロバブル発生液循環＞ http://ultrasonic-labo.com/?p=1538 【本件に関するお問合せ先】 超音波システム研究所 住所：〒192-0046 東京都 八王子市 明神町２丁目２５－３ ＳＯＨＯプラザ京王八王子 ３０３ 担当 斉木 メールアドレス uss1@island.dti.ne.jp ホームページ http://ultrasonic-labo.com/