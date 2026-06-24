【聖徳大学】｢2026警察音楽隊研修会 吹奏楽コンサート｣を8/27(木)に開催 --日本全国から選抜された音楽隊員が研修成果を披露--

【聖徳大学】｢2026警察音楽隊研修会 吹奏楽コンサート｣を8/27(木)に開催 --日本全国から選抜された音楽隊員が研修成果を披露--