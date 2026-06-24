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【聖徳大学】｢2026警察音楽隊研修会 吹奏楽コンサート｣を8/27(木)に開催 --日本全国から選抜された音楽隊員が研修成果を披露--
聖徳大学(千葉県松戸市)では、8月27日(木)に｢2026警察音楽隊研修会 吹奏楽コンサート｣を開催いたします。 北は北海道警から南は沖縄県警までの警察音楽隊員が参加し、本学教員陣による約4日間のレッスンを経て、その成果を一般に向けて披露します。
警察音楽隊は、皇宮警察および全国の都道府県警察に設置され、交通安全運動、地域安全活動等の各種行事や小・中学校の音楽鑑賞教室等の演奏活動を通じて、国民と警察を結ぶ｢音のかけ橋｣としての役割を果たしています。 警察庁では、隊員個々の演奏技術の向上を図り国民と警察の一層の親睦を深めることを目的として、警察音楽隊の隊員を受講対象とした｢警察音楽隊研修会｣を実施しており、聖徳大学を会場にしての開催は平成19年度から開始して以来、今回で17回目を迎えます(令和2〜4年度は新型コロナウイルスで中止)。
今年の研修は8月24日(月)から27日(木)までの4日間。皇宮警察および全国の都道府県の音楽隊から選抜された音楽隊員70名が集まり、本学音楽学部の教員による楽器ごとのレッスンや指揮者のためのレッスン、合奏練習などを実施します(研修の様子は非公開)｡ 最終日には、警察音楽隊研修会研修生が｢吹奏楽コンサート｣を開催し、研修成果を一般市民に披露します。特別出演の皇宮警察音楽隊と千葉県警察音楽隊によるパフォーマンスも必見です。皆さまのご来場をお待ちしております。
■「2026警察音楽隊研修会 吹奏楽コンサート」(概要)
【日 時】令和8年8月27日(木) 14：00開演(13：30開場)
【場 所】聖徳大学川並香順記念講堂(松戸市岩瀬550)
※JR常磐線･京成松戸線｢松戸駅｣東口より徒歩5分
【主 催】聖徳大学SOA音楽研究センター
【出 演】警察音楽隊研修会研修生 (特別出演：皇宮警察音楽隊、千葉県警察音楽隊)
【曲 目】フラッシング･ウィンズ、ケセラセラ、宝島 他
【入場費】無料(事前申込不要)
【ＵＲＬ】https://www.seitoku-u.ac.jp/357328/
【問合先】聖徳大学SOA音楽研究センター事務室 千葉県松戸市岩瀬550 TEL：047-365-1111(代表)
▼本件に関する問い合わせ先
聖徳大学総務課
住所：〒271-8555 千葉県松戸市岩瀬550番地
TEL：047-365-1111（大代表）
FAX：047-363-1401
メール：kohog@wa.seitoku.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
警察音楽隊は、皇宮警察および全国の都道府県警察に設置され、交通安全運動、地域安全活動等の各種行事や小・中学校の音楽鑑賞教室等の演奏活動を通じて、国民と警察を結ぶ｢音のかけ橋｣としての役割を果たしています。 警察庁では、隊員個々の演奏技術の向上を図り国民と警察の一層の親睦を深めることを目的として、警察音楽隊の隊員を受講対象とした｢警察音楽隊研修会｣を実施しており、聖徳大学を会場にしての開催は平成19年度から開始して以来、今回で17回目を迎えます(令和2〜4年度は新型コロナウイルスで中止)。
■「2026警察音楽隊研修会 吹奏楽コンサート」(概要)
【日 時】令和8年8月27日(木) 14：00開演(13：30開場)
【場 所】聖徳大学川並香順記念講堂(松戸市岩瀬550)
※JR常磐線･京成松戸線｢松戸駅｣東口より徒歩5分
【主 催】聖徳大学SOA音楽研究センター
【出 演】警察音楽隊研修会研修生 (特別出演：皇宮警察音楽隊、千葉県警察音楽隊)
【曲 目】フラッシング･ウィンズ、ケセラセラ、宝島 他
【入場費】無料(事前申込不要)
【ＵＲＬ】https://www.seitoku-u.ac.jp/357328/
【問合先】聖徳大学SOA音楽研究センター事務室 千葉県松戸市岩瀬550 TEL：047-365-1111(代表)
▼本件に関する問い合わせ先
聖徳大学総務課
住所：〒271-8555 千葉県松戸市岩瀬550番地
TEL：047-365-1111（大代表）
FAX：047-363-1401
メール：kohog@wa.seitoku.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/