株式会社あさ出版（代表取締役：田賀井弘毅、所在地：東京都豊島区）は、コーリー・R・テイバー 文・絵/藤井隆 訳『せかいいちクールなカラス』https://www.asa21.com/book/b675775.htmlを2026年6月29日（月）に刊行いたします。

「カァー！」の裏にかくされた、カラスの大切なひみつ

ガイゼル賞を3度受賞し、世界三大絵本賞の一つであるコールデコット賞のオナーにも輝いたコーリー・R・テイバーによる話題作。カーカス・ベストブック、スクール・ライブラリー・ジャーナル・ベストブック、ALA（アメリカ図書館協会）注目図書など、数々の選書・受賞歴でも注目を集めています。 電線の上のカラスは「カァー！」と鳴くだけで、リスやハチドリ、ネズミたちの誘いにもいつもそっけない態度。けれど、その不機嫌そうな姿の裏には、誰にも知られてはいけない大切なひみつがありました。 見た目や態度だけで相手を決めつけないこと。誰もがそれぞれの役割を持っていること。そして、大切なことのために集中し、最後までやり抜くこと―― 奇想天外なストーリーと軽やかな笑いで、人々にとって大切なメッセージを届けます。日本語訳は、英会話番組にも出演されている藤井隆さん。声に出して読みたくなる、ユーモアあふれる訳文にも注目です。ひみつのあんごう付き。

藤井 隆さんの人柄あふれる翻訳

本書の日本語訳を手がけるのは、コメディアン・俳優・歌手として幅広く活躍し、幅広い世代から親しまれている藤井 隆さん。過去には英会話をテーマにした番組にも出演するなど、多彩な活動を続けています。 また、2026年7月スタートのTBS火曜ドラマ『君の好きは無敵』への出演も決定するなど、俳優としても注目を集めています。 藤井さんならではの言葉のリズムと世界観で、不機嫌そうでどこか憎めないカラスの物語が、声に出して読みたくなる日本語になりました。

アメリカの主要メディア・図書館が絶賛！

主な受賞・選出歴

カーカス・ベストブック／キッズ・フェイバリット賞／スクール・ライブラリー・ジャーナル・ベストブック／シカゴ公共図書館 ベストブック／チルドレンズ・ブック・レビュー ベストブック／ALA（アメリカ図書館協会）注目図書

https://x.gd/sGZOS

各誌レビュー

最高に素晴らしく、そして奇想天外なストーリーテリング。」 カーカスレビュー

「この本は、緻密なプロットと巧みな構成の上にユーモアと奇抜さを重ね合わせ、読者の予想を裏切り、コンパクトなパッケージの中にいくつものどんでん返しを用意している。」 ホーン・ブック誌

「巧みなテンポ、辛口のユーモア、そして視覚的な驚きが、このとびきり面白い絵本をテイバーの作品として際立たせている。わずか数本の線で緻密な情景を描き出す彼の能力は、作品の躍動感を大きく高めている。」 パブリッシャーズ・ウィークリー

「これは、幼い子供たちに安全、犠牲、自己よりも奉仕を優先すること、そして課題を成功裏に完了するまで集中し続けることについて教えるのに最適な本です。」 スクール・ライブラリー・ジャーナル

書籍情報

タイトル：せかいいちクールなカラス 文・絵：コーリー・R・テイバー （Corey R. Tabor） 訳：藤井 隆 ページ数 : 34ページ 発行日 ： 2026年6月29日 価格 ： 1,815 円(10%税込） 判型 ： A４変型 ISBN ：978ｰ4ｰ86667ｰ778ｰ1 https://www.asa21.com/book/b675775.html amazon：https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4866677783/asapublcoltd-22/ 楽天：https://books.rakuten.co.jp/rb/18626564/ ※価格は発売時点の予定価格です。変更となる場合があります。

著者プロフィール

文・絵：コーリー・R・テイバー （Corey R. Tabor）

子どもの本の作家・イラストレーター。著書に、コールデコット・オナー賞受賞の『ことりのメルおっこちる』（化学同人）、セオドア・スース・ガイゼル賞受賞の『Fox the Tiger』や、『Snail Crossing』 『Fox and the Jumping Contest』『Fox and the Bike Ri de 』 『Fox is Late』などがある。妻と息子とともにシアトル在住。

翻訳者プロフィール

1972年大阪府生まれ。1992年5月吉本新喜劇入団。 現在は舞台、ドラマ、音楽など多岐にわたって活動。

https://newscast.jp/attachments/EKxOvkYVBS4YMF85AIev.pdf