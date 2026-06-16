株式会社BACON(べーこん)は、ギャラリー「TODAYS GALLERY STUDIO.」(東京都浅草橋)において、「カブトムシ・クワガタのふれあい世界展 2026」を2026年8月1日(土)～8月16日(日)に開催します。会場内には、本物の木を使用した特設空間を設置し、世界の人気カブトムシやクワガタとのふれあい体験をお楽しみいただけます。人気のヘラクレスオオカブトをはじめ、迫力満点のサタンオオカブトなど、世界のレア昆虫が集結し、子どもから大人まで夢中になれる夏休み限定の特別な体験をご用意しました。

また、1日1組限定で館内を貸し切って楽しめる「プライベート貸切プラン」も実施。周囲を気にせず、家族や友人だけでゆったりと昆虫とのふれあいを満喫いただけます。

この夏だけの特別な空間で、世界の昆虫たちとの忘れられない出会いをお楽しみください。





世界のレア昆虫が大集結









「カブトムシ・クワガタのふれあい世界展 2026」特設サイト

https://tgs.jp.net/event/insect/









■世界のレア昆虫が大集結！サタンオオカブトやヘラクレスオオカブトともふれあえる夏限定イベント開催！

会場内には、本物の木を使用した特設スペースを設置。まるで自然の中に入り込んだかのような空間で、子どもたちに大人気のカブトムシやノコギリクワガタをはじめ、虹色に輝く“世界一美しいクワガタ”とも称されるニジイロクワガタ、迫力満点の外国産カブトムシ・コーカサスオオカブト、さらにオオクワガタやヘラクレスオオカブトなど、貴重な昆虫たちとのふれあい体験をお楽しみいただけます。

さらに今年は、新たに「オウゴンオニクワガタ」「タランドゥスオオツヤクワガタ」が仲間入り。昨年好評を博したパリーフタマタクワガタやラコダールツヤクワガタに加え、ギラファノコギリクワガタなど人気のレア種ともふれあえる、夏限定の特別企画をご用意しています。





＜初日からふれあえるレア種＞

カブトムシ、ノコギリクワガタ、ニジイロクワガタ、ヘラクレスオオカブト、コーカサスオオカブト、パリーフタマタクワガタ、ラコダールツヤクワガタ、オオクワガタ、オウゴンオニクワガタ、タランドゥスオオツヤクワガタ





＜8月8日(土)からふれあえるレア種＞

カブトムシ、ノコギリクワガタ、ニジイロクワガタ、ヘラクレスオオカブト、コーカサスオオカブト、パリーフタマタクワガタ、ラコダールツヤクワガタ、オオクワガタ、オウゴンオニクワガタ、タランドゥスオオツヤクワガタ、ギラファノコギリクワガタ、サタンオオカブト





※展示・ふれあい対象の昆虫は生体状況等により予告なく変更となる場合がございます。

※「ふれあい体験コーナー」は、混雑時は時間制となります。









■館内をまるごと貸し切り！家族や友人だけで楽しめる、夏限定の特別な昆虫体験を。

1日1組限定で館内をまるごと貸し切って楽しめる「プライベート貸切プラン」も実施。カブトムシやクワガタとのふれあいを、家族や友人だけの空間でゆったりと堪能できる特別なプランとなっており、混雑を避けながら世界の昆虫たちとの時間を満喫したい方におすすめです。





＜プライベート貸切予約に関して＞

1日1組限定で館内を貸し切って楽しめる特別プラン

時間：17:10～18:00(50分)

料金：20,000円(縁日チケット付き)／最大10名(大人・子ども含む)まで利用可能

※プライベート貸切予約はこちら → https://airrsv.net/tgs-workshop/calendar









■AR昆虫採集ゲーム「バグハン！」コラボブースが登場！

会場内では、子どもの「学びの体験格差」の解消を目指したAR昆虫採集ゲーム「バグハン！」とのコラボブースを展開します。本コラボブースでは、「バグハン！」の世界観を楽しめる展示に加え、その場で制作したオリジナル作品をアプリ内に取り込める塗り絵コーナーも実施。自分だけの昆虫をデジタル空間で楽しめる体験をご用意しています。

さらに、本展限定特典として、アプリをダウンロードした来場者には、アプリ内で使用できる限定昆虫を配布予定。親子で楽しみながら、生きものや自然への興味を深める特別企画です。

※「バグハン！」は、ソニー・ミュージックエンタテインメントが開発を進めるスマートフォン向けのAR(拡張現実)昆虫採集ゲームです。









【企画展概要】

企画展名： 「カブトムシ・クワガタのふれあい世界展 2026」

開催日時： 2026年8月1日(土)～8月16日(日)

営業時間： 10:00～17:00(※貸切プランのみ18:00まで)

休館日 ： なし

会場 ： TODAYS GALLERY STUDIO.

〒111-0053 東京都台東区浅草橋5-27-6 5F

入場料 ： 大人(高校生以上) 1,100円／子供(3歳～中学生) 800円

主催 ： 株式会社BACON

URL ： https://tgs.jp.net/event/insect/





※上記は予定のため、内容は変更になる可能性があります。









■株式会社BACONとは

国内・海外への質の高い展覧会の開催・提案・普及活動、集客数の増加、イメージの向上等を目的とした展覧会企画の提案を行なっています。作家との交渉から内装、展示レイアウト、作品のプリント、広告・宣伝にわたるまで、企画催事をプロデュースする。

URL： https://bacon.in.net









■TODAYS GALLERY STUDIO.とは

2014年7月に東京・浅草橋にてオープン。アートを発信することを目的に「ミニチュア写真の世界展」、「変わる廃墟 VS 行ける工場夜景展」、「うさぎしんぼる展」など主催企画を数多く手掛ける。代表的企画の「ねこ休み展」は地方開催含めて、累計来場者数200万人を突破するなど、都内で一番話題のイベントギャラリー。東京をはじめ、名古屋にも常設ギャラリーをオープン。

URL： https://tgs.jp.net