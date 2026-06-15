『歌を歌わないように食べる昨日』が【東京公演】2026年9月9日 (水) ～ 2026年9月20日 (日)）にインディペンデントシアターＯji(東京都 北区 王子 1-14-4 地下1F)、【大阪公演】2026年9月25日 (水) ～ 2026年9月27日 (金)にインディペンデントシアター2nd（大阪府 大阪市浪速区 日本橋 4-9-5）にて上演されます。 チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて2026年7月5日（日）10：00～発売予定です。

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2026年7月5日（日）10：00～発売

公式ホームページ

https://morishitangusten.wixsite.com/cromemorishitan

-タイムスリップものしか創っちゃいけないのか！ 記憶喪失ものよりマシだろ！ そんな不満を抱える撮影現場に、 自分の事がわからないという男が現れる！-

■ クロムモリシタンとは ■

1989年より2018年まで活動をしていたクロムモリブデンの看板俳優である森下亮がクロムモリブデン主宰アオキヒデキの作・演出で限りなくクロムモリブデンに近い形の公演をすべく立ち上げたプロジェクト。 現時点でクロムモリブデンの最後の公演となっている。 「たまには海が泳げ！」を上演した王子小劇場（現インディペンデントシアターOji）でもう一度スタートを切る。

■ 今回の公演に関して

この企画が動き出したのは クロムモリブデンが活動休止して6年が経った2024年6月でした。 ついに皆さんに公演の内容をお知らせすることが出来て静かに興奮しております。 森下亮プロデュースのクロムモリブデンだから クロムモリシタン。 クロム？モリシタン？どういうこと？ と思われる方もいらっしゃるかもしれません。 簡単に言えばクロムモリブデン主宰・作・演出のアオキヒデキに 今回は作・演出に専念してもらうために主宰を私が引き受けた形です。 かつてクロムモリブデンを観て下さっていた皆さんには大いに期待して頂きたいですし、 クロムモリブデンを観たことがないという皆さんには是非とも初体験して頂きたい。 クロムモリブデン休止から8年、 多種多様な舞台に立って来ましたし、 面白かった舞台を語るトークライブを主催するくらいには多くの演劇を観て来ました。 大好きな作品、思い入れのある作品は数あれど、 やはり自分の心の奥の方に刺さって刺さって痛気持ち良いままで居続けるのは アオキヒデキの作品なのです。 「歌を歌わないように食べる昨日」 自分がこの8年ずっとやりたかったことが詰まってます。 きっとあなたがずっと観たかったものも詰まってます。 クロムモリシタンを通して、 アオキヒデキの作品をたっぷり楽しんで頂けたら幸いです。 劇場でお会いしましょう。 プロデューサー 森下亮

■作・演出 アオキヒデキより

クロムモリブデンと言う劇団をコールドスリープして数年になるのですがなかなか寝付けませんでした 枕がよくなかったのかも知れません 点で支えるやつにすればよかったと後悔し何度も寝返りを打っておりました そうするうちに緊急ブザーが鳴り響きいきなり起こされたのです 外では既に森下隊員が目覚めており どうやら近くの惑星からSOSのような電波が届いているとのこと クロムモリブデンからクロムだけを切り離し その惑星に到着してみると なんと進化した猿が殺し合いをしているではありませんか なんと野蛮なと思って船内に戻ったのですが 森下隊員の顔面に猿の子供が張り付いて取れません 取れたと思ったら、森下隊員の黒い腹を突き破って出てきたのがクロムモリシタンでした！ 作・演出 アオキヒデキ

公演概要

『歌を歌わないように食べる昨日』 作・演出 アオキヒデキ 〇東京公演 公演期間：2026年9月9日(水)－20日(日) 会場：インディペンデントシアターＯji(東京都 北区 王子 1-14-4 地下1F) [タイムテーブル] 9月 9日(水) 19:00 10日(木) 19:00 11日(金) 19:00 12日(土) 14:00/18:00 13日(日) 14:00 14日(月) 19:00 15日(火) 休演日 16日(水) 19:00 17日(木) 14:00/19:00 18日(金) 19:00 19日(土) 14:00/18:00 20日(日) 14:00 〇大阪公演 公演期間：2026年9月25日(金)－27日(日) 会場：インディペンデントシアター2nd(大阪府 大阪市浪速区 日本橋 4-9-5) [タイムテーブル] 25日(金) 19:00 26日(土) 14:00/18:00 27日(日) 14:00 ■出演者 森下亮 久保貫太郎 渡邉とかげ 小林義典 花戸祐介（以上クロムモリブデン） 橋爪未萠里 土本燈子 ■チケット ※全席指定・税込 ※各種割引には受付にて証明出来る物をご提示下さい。 一般 5,500円 29歳以下 4,500円 学生 2,500円 高校生以下 1,500円 当日券各プラス500円 ★クロムモリシタン丸ごとお楽しみチケット9,660円 ※こちらのチケットお申込みには住所の登録が必要です クロムモリシタンを公演前から公演後まで丸ごとお楽しみ頂ける特別特典をご用意しました ①上演台本 ②稽古初日読み合わせ映像 稽古初日の座組一同が初めて台本を読む様子を 観劇後に作品の始まりの瞬間をお楽しみ下さい！ ③公演前リーフレット（二つ折り・非売品） ここでしか読めないアオキヒデキの文章が読める 公演のワクワクが膨らむ特別リーフレット ④千穐楽終演後トークショーご招待（東京・大阪共） 千穐楽終演後に出演者による完全ネタバレアフタートーク「君の知らないクロムモリシタン僕が教えるから僕の知らないクロムモリシタン君が教えて」開催！ ※どの回のクロムモリシタン丸ごとお楽しみチケットをお持ちでもご入場頂けます ※東京公演のチケットで東京公演千穐楽、大阪公演のチケットで大阪公演千穐楽のトークショーにご入場頂けます。 ●先行発売 7月5日(日)10:00～7月12日(日)23:59 ●一般発売 7月25日(土)10:00

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