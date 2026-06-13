リクエスト特別賞「推し活リクエスト・アーティスト・オブ・ザ・イヤー powered by USEN」「櫻坂46」がファンからの圧倒的な支持で最優秀アーティストに決定！





■最優秀アーティストに輝いたのは「櫻坂46」！



























どなたでも参加できる無料の楽曲リクエストサービスで、直近のリクエスト（投票）結果が反映される「リアルタイムランキング」、「急上昇」などがあります。ランキングタブでは「デイリー」、「ウィークリー」、「マンスリー」のランキング状況がご覧いただけます。



なお、「ウィークリーランキング」（https://usen.oshireq.com/ranking?tab=weekly）の楽曲は全国の街中・店内で流れます。1位〜20位までの楽曲を1週間配信し、21位〜50位はシャッフルでの配信になります。



アカウント登録&リクエスト『USEN 推し活リクエスト』サービスサイト：https://usen.oshireq.com/











■会社概要







当社は、BGMサービスのリーディングカンパニーとして成長を遂げてきました。その安定的な収益基盤を柱に、デジタル技術を活用したエンターテインメント事業の推進、業務効率化ソリューションの提供（店舗BGM、アプリ、インフラ、POSレジ、配膳ロボット、保証など）を行っています。私たちは【音楽配信の会社】から、お客様の課題に応える【総合ソリューション企業】への挑戦を続けています。



会社名：株式会社USEN



所在地：東京都品川区上大崎三丁目1番1号 目黒セントラルスクエア



代表者：代表取締役社長 貴舩 靖彦



事業内容：店舗DX事業、エンターテインメント事業、音楽配信事業、メディア事業、ロボティクス事業



URL：https://usen.com



USEN HITS!（有線放送） X（旧Twitter）：



https://x.com/usen_hits?s=21&t=rbX8C7kXwKiKkIqTb-iz4A



USENの音楽情報サイトencore（アンコール） ：



https://e.usen.com ■『USEN 推し活リクエスト（推しリク）』についてどなたでも参加できる無料の楽曲リクエストサービスで、直近のリクエスト（投票）結果が反映される「リアルタイムランキング」、「急上昇」などがあります。ランキングタブでは「デイリー」、「ウィークリー」、「マンスリー」のランキング状況がご覧いただけます。なお、「ウィークリーランキング」（https://usen.oshireq.com/ranking?tab=weekly）の楽曲は全国の街中・店内で流れます。1位〜20位までの楽曲を1週間配信し、21位〜50位はシャッフルでの配信になります。アカウント登録&リクエスト『USEN 推し活リクエスト』サービスサイト：https://usen.oshireq.com/当社は、BGMサービスのリーディングカンパニーとして成長を遂げてきました。その安定的な収益基盤を柱に、デジタル技術を活用したエンターテインメント事業の推進、業務効率化ソリューションの提供（店舗BGM、アプリ、インフラ、POSレジ、配膳ロボット、保証など）を行っています。私たちは【音楽配信の会社】から、お客様の課題に応える【総合ソリューション企業】への挑戦を続けています。会社名：株式会社USEN所在地：東京都品川区上大崎三丁目1番1号 目黒セントラルスクエア代表者：代表取締役社長 貴舩 靖彦事業内容：店舗DX事業、エンターテインメント事業、音楽配信事業、メディア事業、ロボティクス事業URL：https://usen.comUSEN HITS!（有線放送） X（旧Twitter）：https://x.com/usen_hits?s=21&t=rbX8C7kXwKiKkIqTb-iz4AUSENの音楽情報サイトencore（アンコール） ：https://e.usen.com





「櫻坂46」は、女性グループで初めて４月11日（土）・12日（日）にMUFGスタジアム（国立競技場）で「5th YEAR ANNIVERSARY LIVE」を開催。ライブの成功を後押しするべく、『USEN 推し活リクエスト』でもファンダムの盛り上がりが見られました。また、3月11日（水）に、14thシングル「The growing up train」をリリース、4月19日（日）に、15thシングル「Lonesome rabbit / What's “KAZOKU”?」の収録曲「What's “KAZOKU”?」を先行リリースするなど、新曲リリースがリクエスト（投票）期間と重なったことで、得票数に大きな影響を与えました。また、ファン同士の交流やSNSでの発信も盛んで、ファンダムの結束力の強さから圧倒的なリクエスト数で見事１位に輝きました。https://digitalpr.jp/table_img/2604/136803/136803_web_1.png■『USEN 推し活リクエスト』登録者数・リクエスト数推移「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」への参画を発表して以降、『USEN 推し活リクエスト』は日に日に盛り上がりをみせ、登録者数は19万人※1増加し、多くの方々にリクエストへご参加いただきました。「推し」を応援するという性質上、アイドルグループを中心に様々なアーティストへのリクエストが集まり、また、SNSでもファンの皆様による多数の発信・拡散の呼びかけがみられました。・累計登録者数は、202万人※2を突破・総リクエスト（投票）数は、13億5,000万件※2を突破※1 集計期間：2026年2月10日（「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」参画発表）〜2026年5月20日※2 集計期間：2024年3月27日（『USEN 推し活リクエスト』サービス開始）〜2026年5月20日本賞は、ファンの熱い応援が『USEN 推し活リクエスト』の楽曲リクエストを通じ、アーティストにとっての最高のステージへとつながる、まさにファンとアーティストが一緒に作り上げる最高の栄誉です。「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」でも多くの音楽ファンの皆様にご参加いただき、最優秀アーティストの選出へとつながりました。これからも『USEN 推し活リクエスト』は、アーティストと音楽ファンの皆様を応援するとともに、「推し活」プラットフォームとして音楽業界のさらなる発展に尽力してまいります。■「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」について「MUSIC AWARDS JAPAN」（MAJ）は、「世界とつながり、音楽の未来を灯す。（ともす）」をコンセプトとした国内最大規模の国際音楽賞です。日本をはじめアジアの音楽を世界へ発信し、日本の音楽をグローバルに誇れるカルチャーにするとともに、海外アーティストの日本市場への進出を促進することを目指して、日本の音楽業界主要5団体（日本レコード協会、日本音楽事業者協会、日本音楽制作者連盟、日本音楽出版社協会、コンサートプロモーターズ協会）が垣根を越え、世界の音楽業界と連携し、音楽の未来を切り開いていく機会として設立されました。「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」は、2025年の第一回からさらに規模を拡大し、主要部門を表彰するGrand CeremonyおよびレッドカーペットをTOYOTA ARENA TOKYOにて、その他の部門を表彰するPremiere CeremonyをSGCホール有明（TOKYO DREAM PARK）にて開催されます。様々なアーティストのパフォーマンスを楽しむことのできるステージや、国内外の音楽業界関係者によるセミナーやショーケースも実施します。公式サイト：https://www.musicawardsjapan.com