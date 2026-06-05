「はたらいて、笑おう。」をビジョンに掲げるパーソルグループの株式会社パーソル総合研究所が展開するリスキリング支援サービス『Reskilling Camp(リスキリング キャンプ)』( https://www.reskillingcamp.jp/ )は、導入企業である日産自動車株式会社を招いてウェビナーを開催します。





【6月9日(火)開催】Reskilling Camp_日産自動車事例紹介ウェビナー





本ウェビナーは、日産自動車株式会社 共同購買本部 購買戦略統括部 DX推進チームの根上氏をゲストにお迎えし、企画の背景から研修当日の反応、そして今後の展望まで、対談形式でリアルに語っていただくものです。





あわせて公開された動画では、『Reskilling Camp』を通じて、管理職層がDXやリーダーシップを自ら学び、「現場任せ」という従来の課題に向き合いながら、事例をもとにした実践的なワークを通じて、組織のコミュニケーションや意思決定がどのように変化したのかをわかりやすく紹介しています。





申し込みURL：

https://www.reskillingcamp.jp/media/event260609?marketing_source=prcpr









■導入の背景と取り組みの概要

「DXが現場任せになっている」「AIへの理解に個人差がある」-日産自動車の購買部門も、多くの企業と同様この課題を抱えていました。その解決策として着目したのは、現場へのツール導入ではなく、管理職自身が変わることでした。こうした考えのもと、『Reskilling Camp』では、リーダー層を対象とした研修プログラムを設計しました。

研修は座学とワークショップの2部構成で、自社の現場課題を「9つの罠」として言語化し、リーダーシップ層が自分たちの判断の癖を自覚する場を作りました。研修後には「DXを導入すれば解決する」という漠然とした会話が減り、本質的な課題解決に向けた対話が増えたといいます。





日産自動車様 導入事例動画キャプチャ





■導入事例動画

以下より導入事例動画の一部をご視聴いただけます。

URL： https://www.reskillingcamp.jp/case/case_nissan

※動画全体やより詳細な事例について知りたい方は、同ページ内のフォームよりお問い合わせください。









■この動画でわかること

● なぜ「ツール研修」ではなく「リーダーシップ研修」だったのか

● DX推進で陥りやすい「9つの罠」とは何か、そこから何を学んだか

● 研修後に職場の会話がどう変わったか――現場の声と定着のリアル









■『Reskilling Camp』について＜ https://www.reskillingcamp.jp/ ＞

『Reskilling Camp(リスキリング キャンプ)』は、総合人材サービスを提供するパーソルグループのノウハウを活かし、リスキリング※に強みを持つデジタル人材育成サービスです。需要の高まるデジタル人材育成において「何を学ぶか」「どう学ぶか」に課題を持つ企業に「各社のニーズに合わせた柔軟なカリキュラム設計」「コーチによる学習伴走」を通じてサービスを提供しています。





※1 「リスキリング(Re-Skilling)」とは、個人においては「市場ニーズに適合するため、保有している専門性に新しい取り組みにも順応できるスキルを意図的に獲得し、自身の専門性を太く、変化に対応できるようにすること」、企業においては「従業員が社内で新たな業務に就けるようにするための再教育のこと」を言う。大学等に入り直す「リカレント教育」に対して仕事を続けながら継続して学び続けることを指す。





▼お知らせ

リスキリング支援サービス『Reskilling Camp』代表の柿内 秀賢が、リスキリングをテーマとした書籍『リスキリングが最強チームをつくる』を2024年3月22日に刊行しました。デジタル普及下での新たなリーダーシップや、DX後の姿を描く「構想」と、構想を「実行する」一気通貫で牽引する課題に興味がある方におすすめです。発売当初より紀伊國屋書店や丸善、ブックファーストなどの書店にてビジネス書として1位を獲得するなど好評をいただいております。

また、オーディブル(Amazonオーディオブック)でも発売中です。





・書籍名 ： リスキリングが最強チームをつくる

(ディスカヴァー・トゥエンティワン)

・著者 ： 『Reskilling Camp』代表 柿内 秀賢

・Amazonページ： https://amzn.asia/d/aWiFgqc

・オーディブル： リスキリングが最強チームをつくる









■株式会社パーソル総合研究所について＜ https://rc.persol-group.co.jp/ ＞

パーソル総合研究所は、パーソルグループのシンクタンク・コンサルティングファームとして、調査・研究、組織人事コンサルティング、人材開発・教育支援などを行っています。経営・人事の課題解決に資するよう、データに基づいた実証的な提言・ソリューションを提供し、人と組織の成長をサポートしています。