株式会社ブルボン(本社：新潟県柏崎市、代表取締役社長：吉田 匡慶)は、気温が高まる時期に発汗で失われたミネラルを補給できるグミ「ミネラル塩グミソルティライチ味」を2026年6月9日(火)に販売ルート限定で新発売いたします。


ミネラル塩グミソルティライチ味


「ミネラル塩グミソルティライチ味」は、ライチの華やかな香りと甘みの中に、ほんのり塩味を利かせたすっきりとした味わいのグミです。噛みしめるたびにさわやかな味わいが広がり、ミネラル(ナトリウム、カルシウム)が補給できる“夏のグミ”です。



【商品概要】

商品名　　　　　　： ミネラル塩グミソルティライチ味

内容量　　　　　　： 61g

発売日　　　　　　： 2026年6月9日(火)　全国発売

販売チャネル(予定)： コンビニエンスストア、鉄道ルート限定

　　　　　　　　　　 ※一部ドラッグストアでも取り扱いがあります

価格　　　　　　　： オープンプライス

賞味期限　　　　　： 9カ月



ミネラルサポート商品ポジショニングマップ

https://www.atpress.ne.jp/releases/600890/img_600890_2.jpg



【この件に関するお客様のお問い合わせ先】

株式会社ブルボン　お客様相談センター

Tel：0120-28-5605