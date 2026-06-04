株式会社ブルボン(本社：新潟県柏崎市、代表取締役社長：吉田 匡慶)は、気温が高まる時期に発汗で失われたミネラルを補給できるグミ「ミネラル塩グミソルティライチ味」を2026年6月9日(火)に販売ルート限定で新発売いたします。





ミネラル塩グミソルティライチ味





「ミネラル塩グミソルティライチ味」は、ライチの華やかな香りと甘みの中に、ほんのり塩味を利かせたすっきりとした味わいのグミです。噛みしめるたびにさわやかな味わいが広がり、ミネラル(ナトリウム、カルシウム)が補給できる“夏のグミ”です。









【商品概要】

商品名 ： ミネラル塩グミソルティライチ味

内容量 ： 61g

発売日 ： 2026年6月9日(火) 全国発売

販売チャネル(予定)： コンビニエンスストア、鉄道ルート限定

※一部ドラッグストアでも取り扱いがあります

価格 ： オープンプライス

賞味期限 ： 9カ月









ミネラルサポート商品ポジショニングマップ

https://www.atpress.ne.jp/releases/600890/img_600890_2.jpg









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株式会社ブルボン お客様相談センター

Tel：0120-28-5605