こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
松本若菜、3時のヒロインと「鍋飲み女子会」！本音トークや悩み相談、かなでさんへのサプライズ誕生祝いも〜しゃぶしゃぶ温野菜 新商品発表会〜
鍋＋2時間飲み放題1,980円『鍋飲みセット』で本音コミュニケーション
【会社概要】
株式会社レインズインターナショナル
代表取締役社長：澄川 浩太
しゃぶしゃぶ温野菜、牛角、居酒家 土間土間、とんかつ神楽坂さくら等の飲食店を展開
本件に関するお問合わせ先
＜取材・掲載に関するお問い合わせ ＞
レインズインターナショナル
広報室 一柳・太田
Tell: 045-224-7200
Mail： pr@reins.co.jp
コロワイドグループの株式会社レインズインターナショナルが展開する「しゃぶしゃぶ温野菜」（以下「温野菜」）では、2026年5月26日（火）に「しゃぶしゃぶ温野菜 新商品発表会」を開催いたしました。当日は、公式アンバサダーの松本若菜さんと、特別ゲストの3時のヒロインさんが登壇。2026年5月27日（水）より販売を開始する選べる鍋＋2時間アルコール飲み放題で1,980円の新メニュー『鍋飲みセット』を囲み「鍋飲み女子会」を実施 。楽しいトークと本音の悩み相談などが飛び出しました。
■「しゃぶしゃぶ温野菜の“鍋飲みセット”で親友になろう〜！」の掛け声で松本若菜さんが乾杯
食べきりサイズの鍋に2時間飲み放題がついて税抜1,980円（税込2,178円）という平日限定のカジュアルなプランを4人で楽しみました。選べる４種を、それぞれ楽しみながらトークに華を咲かせました。
松本さんは「いいですね。普段よりもさらに、サッと行こう！と言えるようなプランになってますね。」、福田さんは「飲み放題だけで元が取れるのに、お鍋まで付いてくるなんて！居酒屋より絶対に温野菜1軒目に行くべき。」とみんな大絶賛。松本さんは大好きなすき焼きを食べて、おいしさに思わず拍手。火鍋を食べた福田さんは「辛すぎず誰もが食べやすいおいしさ。」と表現。麻辣湯を食べたかなでさんは、本格的な辛さがあるおいしさに、マーラータン好きも満足できると絶賛。ゆめっちさんはもつ鍋を食べて「初めて温野菜でもつ鍋を食べたけど、もつのプリプリの食感がすごい！」と感動していました。
■ 全員共感「鍋を囲むと自然に本音が話せる」
トークセッションでは、20〜40代の社会人を対象にした調査結果を紹介 。約7割が「外食で本音を話せなかった経験」を持つ一方で、6割以上が「しゃぶしゃぶはコミュニケーションが取りやすい」と回答した結果が発表されました 。 これに対しゆめっちさんは「焼肉は焼き加減など集中しなければならないが、しゃぶしゃぶはさっと出汁にくぐらせて食べられる。」とコメントをし、松本さんは「自分のテンポで食べられるし、話しやすいと思う。」と感想を述べました。「具材を選んだり、お鍋に入れる食材の順番を相談したりしているうちに、作りながら場が温まる。」という福田さんの意見には全員が共感しました。
■ 3時のヒロインが“親友”として松本若菜の悩みを一挙解決！
トークは松本さんの「蚊に刺されやすい」という悩みの話に。まだ5月なのにイベント本番中も蚊に刺されて痒いことを告白しました。血液型のせいではないかなど通説がいくつか出た中で、かなでさんが「足の汗に蚊が反応するらしい」という説を唱え、他メンバーが慌てて女優さんは汗をかかないと必死なフォローを入れる一幕がありました。その空気を読んだ松本さんが、あえて「え？足に汗ってかくんですか？」とノリよく返し、会場は笑いに包まれました。その後挑戦した、お互いのジェスチャーを当てあうゲームコーナーでは、5問中5問の全問正解となり「鍋飲み女子会」で4人の仲が深まったことが証明されました。
■ かなでさんへのサプライズで「親友」の絆が確定！
イベント後半には、6月10日に誕生日を迎えるかなでさんへ、花束と、しゃぶしゃぶ温野菜の1年分の食事券が贈られるサプライズが実施されました。かなでさんは「めちゃめちゃ嬉しい！この食事券で、4人でプライベートで絶対温野菜に行きましょう！」と大喜び。しゃぶしゃぶを囲みながら4人の親友の絆を確かなものにしました 。
【実施概要】
名称： しゃぶしゃぶ温野菜 新商品発表会
日時： 2026年5月26日（火）
ゲスト： 松本若菜さん、3時のヒロインさん
登壇者：株式会社レインズインターナショナル 温野菜商品マーケティング部 部長 杉山 仁美
内容： 新メニュー『鍋飲みセット』体験、本音の「鍋飲み相談会」、バースデーサプライズ
■マーケティング：温野菜商品マーケティング部 部長 杉山仁美
しゃぶしゃぶ温野菜は、2026年で創業26年目を迎えました。おかげさまで業績は好調に推移しており、2022年度から25年度まで連続で売上前年比100%超えとなっております。現在約8割のお客様が食べ放題利用で、平日の夜、休日のごちそうとしてのご利用が大半を占めております。もっとたくさんの方に日常的にご利用いただきたいという思いから、26年目の今年、新しい挑戦として『鍋飲みセット』を導入します。食べ放題ではなく、しゃぶしゃぶのお鍋と、2時間の飲み放題をセットにした商品を平日限定でご提供します。選べるお鍋は「もつ鍋」「火鍋」「すき焼き」と、期間限定の「麻辣湯」で4種類。おだしとお野菜、お肉がセットになっています。価格は、生ビールなしの飲み放題セットで、税抜き1,980円。プラス500円で生ビール付きにできます。ソフトドリンク飲み放題付きなら税抜き1,580円。通常の食べ放題コースが3,380円からですので、かなりご利用しやすい価格設定となっております。
お客様がテーブル上で調理していくしゃぶしゃぶ鍋は「一緒に作る」という共同作業を通して自然とコミュニケーションが生まれる料理です。距離が縮まる・会話が弾む・同じ体験を共有できるしゃぶしゃぶを、ぜひ仕事やご友人などとの日々のコミュニケーションにお役立てください。
■「しゃぶしゃぶ温野菜の“鍋飲みセット”で親友になろう〜！」の掛け声で松本若菜さんが乾杯
食べきりサイズの鍋に2時間飲み放題がついて税抜1,980円（税込2,178円）という平日限定のカジュアルなプランを4人で楽しみました。選べる４種を、それぞれ楽しみながらトークに華を咲かせました。
松本さんは「いいですね。普段よりもさらに、サッと行こう！と言えるようなプランになってますね。」、福田さんは「飲み放題だけで元が取れるのに、お鍋まで付いてくるなんて！居酒屋より絶対に温野菜1軒目に行くべき。」とみんな大絶賛。松本さんは大好きなすき焼きを食べて、おいしさに思わず拍手。火鍋を食べた福田さんは「辛すぎず誰もが食べやすいおいしさ。」と表現。麻辣湯を食べたかなでさんは、本格的な辛さがあるおいしさに、マーラータン好きも満足できると絶賛。ゆめっちさんはもつ鍋を食べて「初めて温野菜でもつ鍋を食べたけど、もつのプリプリの食感がすごい！」と感動していました。
■ 全員共感「鍋を囲むと自然に本音が話せる」
トークセッションでは、20〜40代の社会人を対象にした調査結果を紹介 。約7割が「外食で本音を話せなかった経験」を持つ一方で、6割以上が「しゃぶしゃぶはコミュニケーションが取りやすい」と回答した結果が発表されました 。 これに対しゆめっちさんは「焼肉は焼き加減など集中しなければならないが、しゃぶしゃぶはさっと出汁にくぐらせて食べられる。」とコメントをし、松本さんは「自分のテンポで食べられるし、話しやすいと思う。」と感想を述べました。「具材を選んだり、お鍋に入れる食材の順番を相談したりしているうちに、作りながら場が温まる。」という福田さんの意見には全員が共感しました。
■ 3時のヒロインが“親友”として松本若菜の悩みを一挙解決！
トークは松本さんの「蚊に刺されやすい」という悩みの話に。まだ5月なのにイベント本番中も蚊に刺されて痒いことを告白しました。血液型のせいではないかなど通説がいくつか出た中で、かなでさんが「足の汗に蚊が反応するらしい」という説を唱え、他メンバーが慌てて女優さんは汗をかかないと必死なフォローを入れる一幕がありました。その空気を読んだ松本さんが、あえて「え？足に汗ってかくんですか？」とノリよく返し、会場は笑いに包まれました。その後挑戦した、お互いのジェスチャーを当てあうゲームコーナーでは、5問中5問の全問正解となり「鍋飲み女子会」で4人の仲が深まったことが証明されました。
■ かなでさんへのサプライズで「親友」の絆が確定！
イベント後半には、6月10日に誕生日を迎えるかなでさんへ、花束と、しゃぶしゃぶ温野菜の1年分の食事券が贈られるサプライズが実施されました。かなでさんは「めちゃめちゃ嬉しい！この食事券で、4人でプライベートで絶対温野菜に行きましょう！」と大喜び。しゃぶしゃぶを囲みながら4人の親友の絆を確かなものにしました 。
【実施概要】
名称： しゃぶしゃぶ温野菜 新商品発表会
日時： 2026年5月26日（火）
ゲスト： 松本若菜さん、3時のヒロインさん
登壇者：株式会社レインズインターナショナル 温野菜商品マーケティング部 部長 杉山 仁美
内容： 新メニュー『鍋飲みセット』体験、本音の「鍋飲み相談会」、バースデーサプライズ
■マーケティング：温野菜商品マーケティング部 部長 杉山仁美
しゃぶしゃぶ温野菜は、2026年で創業26年目を迎えました。おかげさまで業績は好調に推移しており、2022年度から25年度まで連続で売上前年比100%超えとなっております。現在約8割のお客様が食べ放題利用で、平日の夜、休日のごちそうとしてのご利用が大半を占めております。もっとたくさんの方に日常的にご利用いただきたいという思いから、26年目の今年、新しい挑戦として『鍋飲みセット』を導入します。食べ放題ではなく、しゃぶしゃぶのお鍋と、2時間の飲み放題をセットにした商品を平日限定でご提供します。選べるお鍋は「もつ鍋」「火鍋」「すき焼き」と、期間限定の「麻辣湯」で4種類。おだしとお野菜、お肉がセットになっています。価格は、生ビールなしの飲み放題セットで、税抜き1,980円。プラス500円で生ビール付きにできます。ソフトドリンク飲み放題付きなら税抜き1,580円。通常の食べ放題コースが3,380円からですので、かなりご利用しやすい価格設定となっております。
お客様がテーブル上で調理していくしゃぶしゃぶ鍋は「一緒に作る」という共同作業を通して自然とコミュニケーションが生まれる料理です。距離が縮まる・会話が弾む・同じ体験を共有できるしゃぶしゃぶを、ぜひ仕事やご友人などとの日々のコミュニケーションにお役立てください。
「鍋飲みセット」商品概要
■販売開始日：2026年5月27日(水) ※平日限定
■価格
・選べる鍋＋2時間アルコール飲み放題 ―1,980円（税込2,178円）
・選べる鍋＋2時間アルコール飲み放題(生ビールあり) ―2,480円（税込2,728円）
・選べる鍋＋2時間ソフトドリンク飲み放題 ―1,580円（税込1,738円）
※2名様以上のご来店で2種類のお鍋をお選びいただけます
※店舗・時期によって内容が異なる場合があります
※下記店舗では実施しておりません。
道頓堀店、渋谷1st店、八丁堀店、上野広小路店、上野駅前店、銀座5丁目店、蒲田西口店、新橋店、恵比寿店、大井町店、札幌駅前店、千日前店
●特設ページ：https://www.onyasai.com/lp/202604_nabenomiset/?utm_source=release&utm_medium=release&utm_campaign=202605_nabenomiset
■販売開始日：2026年5月27日(水) ※平日限定
■価格
・選べる鍋＋2時間アルコール飲み放題 ―1,980円（税込2,178円）
・選べる鍋＋2時間アルコール飲み放題(生ビールあり) ―2,480円（税込2,728円）
・選べる鍋＋2時間ソフトドリンク飲み放題 ―1,580円（税込1,738円）
※2名様以上のご来店で2種類のお鍋をお選びいただけます
※店舗・時期によって内容が異なる場合があります
※下記店舗では実施しておりません。
道頓堀店、渋谷1st店、八丁堀店、上野広小路店、上野駅前店、銀座5丁目店、蒲田西口店、新橋店、恵比寿店、大井町店、札幌駅前店、千日前店
●特設ページ：https://www.onyasai.com/lp/202604_nabenomiset/?utm_source=release&utm_medium=release&utm_campaign=202605_nabenomiset
【会社概要】
株式会社レインズインターナショナル
代表取締役社長：澄川 浩太
しゃぶしゃぶ温野菜、牛角、居酒家 土間土間、とんかつ神楽坂さくら等の飲食店を展開
本件に関するお問合わせ先
＜取材・掲載に関するお問い合わせ ＞
レインズインターナショナル
広報室 一柳・太田
Tell: 045-224-7200
Mail： pr@reins.co.jp