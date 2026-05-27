松本若菜、3時のヒロインと「鍋飲み女子会」！本音トークや悩み相談、かなでさんへのサプライズ誕生祝いも〜しゃぶしゃぶ温野菜 新商品発表会〜































【実施概要】



名称： しゃぶしゃぶ温野菜 新商品発表会



日時： 2026年5月26日（火）



ゲスト： 松本若菜さん、3時のヒロインさん



登壇者：株式会社レインズインターナショナル 温野菜商品マーケティング部 部長 杉山 仁美



内容： 新メニュー『鍋飲みセット』体験、本音の「鍋飲み相談会」、バースデーサプライズ















■ 全員共感「鍋を囲むと自然に本音が話せる」トークセッションでは、20〜40代の社会人を対象にした調査結果を紹介 。約7割が「外食で本音を話せなかった経験」を持つ一方で、6割以上が「しゃぶしゃぶはコミュニケーションが取りやすい」と回答した結果が発表されました 。 これに対しゆめっちさんは「焼肉は焼き加減など集中しなければならないが、しゃぶしゃぶはさっと出汁にくぐらせて食べられる。」とコメントをし、松本さんは「自分のテンポで食べられるし、話しやすいと思う。」と感想を述べました。「具材を選んだり、お鍋に入れる食材の順番を相談したりしているうちに、作りながら場が温まる。」という福田さんの意見には全員が共感しました。■ 3時のヒロインが“親友”として松本若菜の悩みを一挙解決！トークは松本さんの「蚊に刺されやすい」という悩みの話に。まだ5月なのにイベント本番中も蚊に刺されて痒いことを告白しました。血液型のせいではないかなど通説がいくつか出た中で、かなでさんが「足の汗に蚊が反応するらしい」という説を唱え、他メンバーが慌てて女優さんは汗をかかないと必死なフォローを入れる一幕がありました。その空気を読んだ松本さんが、あえて「え？足に汗ってかくんですか？」とノリよく返し、会場は笑いに包まれました。その後挑戦した、お互いのジェスチャーを当てあうゲームコーナーでは、5問中5問の全問正解となり「鍋飲み女子会」で4人の仲が深まったことが証明されました。■ かなでさんへのサプライズで「親友」の絆が確定！イベント後半には、6月10日に誕生日を迎えるかなでさんへ、花束と、しゃぶしゃぶ温野菜の1年分の食事券が贈られるサプライズが実施されました。かなでさんは「めちゃめちゃ嬉しい！この食事券で、4人でプライベートで絶対温野菜に行きましょう！」と大喜び。しゃぶしゃぶを囲みながら4人の親友の絆を確かなものにしました 。■マーケティング：温野菜商品マーケティング部 部長 杉山仁美しゃぶしゃぶ温野菜は、2026年で創業26年目を迎えました。おかげさまで業績は好調に推移しており、2022年度から25年度まで連続で売上前年比100%超えとなっております。現在約8割のお客様が食べ放題利用で、平日の夜、休日のごちそうとしてのご利用が大半を占めております。もっとたくさんの方に日常的にご利用いただきたいという思いから、26年目の今年、新しい挑戦として『鍋飲みセット』を導入します。食べ放題ではなく、しゃぶしゃぶのお鍋と、2時間の飲み放題をセットにした商品を平日限定でご提供します。選べるお鍋は「もつ鍋」「火鍋」「すき焼き」と、期間限定の「麻辣湯」で4種類。おだしとお野菜、お肉がセットになっています。価格は、生ビールなしの飲み放題セットで、税抜き1,980円。プラス500円で生ビール付きにできます。ソフトドリンク飲み放題付きなら税抜き1,580円。通常の食べ放題コースが3,380円からですので、かなりご利用しやすい価格設定となっております。お客様がテーブル上で調理していくしゃぶしゃぶ鍋は「一緒に作る」という共同作業を通して自然とコミュニケーションが生まれる料理です。距離が縮まる・会話が弾む・同じ体験を共有できるしゃぶしゃぶを、ぜひ仕事やご友人などとの日々のコミュニケーションにお役立てください。