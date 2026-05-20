低高度経済型航空機用バッテリー市場規模予測：2032年には8158百万米ドルに到達へ
低高度経済型航空機用バッテリーとは
低高度経済型航空機用バッテリーとは、低空飛行航空機（ドローン、eVTOL等）に電力を供給する高性能電気化学エネルギー貯蔵システムである。セル、モジュール、バッテリーパック、BMS、熱管理システムで構成され、航空機の電動化・知能化を支える中核部品となっている。
本領域の技術要求は極めて高く、高エネルギー密度と軽量化の両立に加え、高出力性能、安全冗長性、耐環境性が必須条件となる。特に近年は熱暴走抑制と航空安全認証対応が重要課題となり、設計段階から航空宇宙レベルの安全基準が適用されている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349861/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349861/images/bodyimage2】
図. 低高度経済型航空機用バッテリーの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「低高度経済型航空機用バッテリー―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、低高度経済型航空機用バッテリーの世界市場は、2025年に2511百万米ドルと推定され、2026年には2931百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）18.6%で推移し、2032年には8158百万米ドルに拡大すると見込まれています。
市場規模・生産構造・収益性の現状
2025年時点で世界の低空経済航空機用バッテリー生産量は約150万kWh、平均価格は1kWhあたり約1,400米ドルに達している。また、世界総生産能力は180万kWhであり、需要逼迫が一定程度存在する構造となっている。
業界平均粗利益率は約40%と高収益水準にあり、技術障壁の高さと安全認証コストの存在が価格形成力を支えている。直近6カ月の業界動向では、特に中国および北米におけるeVTOL試験運航増加により、高出力型バッテリーパック需要が顕著に増加している。
産業チェーン構造と技術ボトルネック
産業チェーンは上流（リチウム、ニッケル、カーボン材料）、中流（電池セル製造・パック統合）、下流（UAM、ドローン物流、eVTOL運用）で構成される。
中流工程は最も高い技術障壁を持ち、特に以下の領域が競争力の分岐点となる：
?航空宇宙グレード安全設計
?軽量構造最適化
?熱暴走制御（Thermal Runaway Control）
?航空適合認証（Airworthiness Certification）
近年はAIベースのBMS最適化やリアルタイムセル監視技術が導入され、劣化予測精度の向上が進んでいる。
eVTOL・UAM主導の需要構造と用途拡大
下流需要は政策開放と都市空中交通（UAM）の実用化により急速に拡大している。特にeVTOL（電動垂直離着陸機）は最大の成長ドライバーであり、都市間輸送・救急医療・空港シャトル用途での実証が進行している。
また、ドローン物流分野では長距離配送と自動運航の普及により、軽量・高サイクル寿命バッテリーの需要が増加している。エネルギー密度と充電速度の両立が事業拡大の鍵となっている。
技術トレンド：全固体電池と次世代化学系の台頭
今後3～10年の技術進化の中心は「高エネルギー密度化」「高速充電」「高安全性」の同時達成である。特に以下の技術が注目される：
?全固体電池（Solid-State Battery）
?リチウム金属電池
?水素燃料電池ハイブリッドシステム
これらはeVTOLの航続距離制約を根本的に改善する可能性を持ち、産業構造そのものを変革する技術として位置付けられる。一方で量産性とコストの課題は依然として残存している。
低高度経済型航空機用バッテリーとは、低空飛行航空機（ドローン、eVTOL等）に電力を供給する高性能電気化学エネルギー貯蔵システムである。セル、モジュール、バッテリーパック、BMS、熱管理システムで構成され、航空機の電動化・知能化を支える中核部品となっている。
本領域の技術要求は極めて高く、高エネルギー密度と軽量化の両立に加え、高出力性能、安全冗長性、耐環境性が必須条件となる。特に近年は熱暴走抑制と航空安全認証対応が重要課題となり、設計段階から航空宇宙レベルの安全基準が適用されている。
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図. 低高度経済型航空機用バッテリーの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「低高度経済型航空機用バッテリー―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、低高度経済型航空機用バッテリーの世界市場は、2025年に2511百万米ドルと推定され、2026年には2931百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）18.6%で推移し、2032年には8158百万米ドルに拡大すると見込まれています。
市場規模・生産構造・収益性の現状
2025年時点で世界の低空経済航空機用バッテリー生産量は約150万kWh、平均価格は1kWhあたり約1,400米ドルに達している。また、世界総生産能力は180万kWhであり、需要逼迫が一定程度存在する構造となっている。
業界平均粗利益率は約40%と高収益水準にあり、技術障壁の高さと安全認証コストの存在が価格形成力を支えている。直近6カ月の業界動向では、特に中国および北米におけるeVTOL試験運航増加により、高出力型バッテリーパック需要が顕著に増加している。
産業チェーン構造と技術ボトルネック
産業チェーンは上流（リチウム、ニッケル、カーボン材料）、中流（電池セル製造・パック統合）、下流（UAM、ドローン物流、eVTOL運用）で構成される。
中流工程は最も高い技術障壁を持ち、特に以下の領域が競争力の分岐点となる：
?航空宇宙グレード安全設計
?軽量構造最適化
?熱暴走制御（Thermal Runaway Control）
?航空適合認証（Airworthiness Certification）
近年はAIベースのBMS最適化やリアルタイムセル監視技術が導入され、劣化予測精度の向上が進んでいる。
eVTOL・UAM主導の需要構造と用途拡大
下流需要は政策開放と都市空中交通（UAM）の実用化により急速に拡大している。特にeVTOL（電動垂直離着陸機）は最大の成長ドライバーであり、都市間輸送・救急医療・空港シャトル用途での実証が進行している。
また、ドローン物流分野では長距離配送と自動運航の普及により、軽量・高サイクル寿命バッテリーの需要が増加している。エネルギー密度と充電速度の両立が事業拡大の鍵となっている。
技術トレンド：全固体電池と次世代化学系の台頭
今後3～10年の技術進化の中心は「高エネルギー密度化」「高速充電」「高安全性」の同時達成である。特に以下の技術が注目される：
?全固体電池（Solid-State Battery）
?リチウム金属電池
?水素燃料電池ハイブリッドシステム
これらはeVTOLの航続距離制約を根本的に改善する可能性を持ち、産業構造そのものを変革する技術として位置付けられる。一方で量産性とコストの課題は依然として残存している。