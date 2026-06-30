夏の限定グルメや『宇宙兄弟』コラボに注目！渋谷スクランブルスクエアで「SCRAMBLE SUMMER 2026」が開催
2026年6月25日から8月30日(日)まで、東京・渋谷のランドマーク「渋谷スクランブルスクエア」で「SCRAMBLE SUMMER 2026」が開催。今年は“この夏、いちばん光る自分に。”をテーマに、ここでしか体験できない特別なコンテンツが多数展開される。
【画像】『宇宙兄弟』とのコラボレーションイベントが再び登場
今回はその中から、酷暑を乗り切る限定グルメや人気漫画『宇宙兄弟』とのコラボレーション企画など、特に注目したいトピックスを紹介。休日のおでかけ先や、仕事帰りのお楽しみとしてぜひチェックを！
■夏にぴったりな3つのテーマのグルメが登場
館内のフードフロアやレストラン、カフェでは、7月15日(水)まで「SUMMERグルメ〜酷暑のオトモ、どれにする？〜」が開催中。
多様化する夏の食のニーズに合わせ、「COOL」「HEALTHY」「POWER」という3つのテーマで、今夏イチオシの限定メニューやスタミナグルメを提供する。
ひんやり涼みたいときは、4階「SMITH TEAMAKER」の「オレンジ＆チャイのバニラサンデー」(1210円)や、地下2階「UP Noodle」の「冷やしトムヤムフォー」(1100円)など、「COOL」をテーマにしたフードがおすすめ。
また、体調管理を意識したいときは、13階「つるとんたん UDON NOODLE Brasserie」の「グリルチキンと夏野菜サラダのおうどん」(1780円)といった「HEALTHY」がテーマの体に優しいメニューを。元気を出したいときは「POWER」をテーマにした、13階「天ぷら 天寅」の「天寅丼」(1800円)と、そのときの気分に合わせて選べるのがポイントだ。
さらにフェアの期間中、東京都渋谷区の最高気温が35度を超える日に公式アプリを通じて、500円以上の買い物で350円オフになるグルメクーポンが先着100枚限定で配信される。特に暑い日は、おでかけ前に確認しておこう。
■『宇宙兄弟』と待望の再コラボレーション
グルメだけでなく、特別なイベントも用意されている。8月3日(月)〜8月23日(日)の期間中、漫画『宇宙兄弟』と再コラボし、「渋谷スクランブルスクエア×宇宙兄弟 渋谷宙間学校 〜問いに、出会う。ドキドキに、出会う。〜」が開催される。
宇宙と地上の間である「宙間」に位置する同施設を舞台に、作中の登場人物たちが感じた胸の高鳴りを体感できるコンテンツを展開。開催場所は、展望施設「SHIBUYA SKY」のほか、12階のイベントスペース「Scene12」など複数フロアにわたる。日常の重力から解き放たれるような、未知のドキドキを体験しよう。
そのほか、7月16日(木)から7月31日(金)まで、スクランブル交差点を見下ろす空間で日替わりのDJプレイを楽しめる無料の音楽イベント「SCRAMBLE MUSIC LOUNGE」を実施。また、渋谷初出店となる鎌倉の人気パティスリー・カフェ「ゲンササキ ラ・ブティック・ドゥ・ユキノシタ・カマクラ」や、話題のドーナツ専門店「モアドーナツ」が期間限定で登場する。
夏の欲求を満たす限定グルメから、胸が熱くなるイベントまで、涼しい館内で多彩なコンテンツを満喫できる「SCRAMBLE SUMMER 2026」。今年の夏は「渋谷スクランブルスクエア」に足を運んでみてはいかがだろうか。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【画像】『宇宙兄弟』とのコラボレーションイベントが再び登場
今回はその中から、酷暑を乗り切る限定グルメや人気漫画『宇宙兄弟』とのコラボレーション企画など、特に注目したいトピックスを紹介。休日のおでかけ先や、仕事帰りのお楽しみとしてぜひチェックを！
■夏にぴったりな3つのテーマのグルメが登場
館内のフードフロアやレストラン、カフェでは、7月15日(水)まで「SUMMERグルメ〜酷暑のオトモ、どれにする？〜」が開催中。
多様化する夏の食のニーズに合わせ、「COOL」「HEALTHY」「POWER」という3つのテーマで、今夏イチオシの限定メニューやスタミナグルメを提供する。
ひんやり涼みたいときは、4階「SMITH TEAMAKER」の「オレンジ＆チャイのバニラサンデー」(1210円)や、地下2階「UP Noodle」の「冷やしトムヤムフォー」(1100円)など、「COOL」をテーマにしたフードがおすすめ。
また、体調管理を意識したいときは、13階「つるとんたん UDON NOODLE Brasserie」の「グリルチキンと夏野菜サラダのおうどん」(1780円)といった「HEALTHY」がテーマの体に優しいメニューを。元気を出したいときは「POWER」をテーマにした、13階「天ぷら 天寅」の「天寅丼」(1800円)と、そのときの気分に合わせて選べるのがポイントだ。
さらにフェアの期間中、東京都渋谷区の最高気温が35度を超える日に公式アプリを通じて、500円以上の買い物で350円オフになるグルメクーポンが先着100枚限定で配信される。特に暑い日は、おでかけ前に確認しておこう。
■『宇宙兄弟』と待望の再コラボレーション
グルメだけでなく、特別なイベントも用意されている。8月3日(月)〜8月23日(日)の期間中、漫画『宇宙兄弟』と再コラボし、「渋谷スクランブルスクエア×宇宙兄弟 渋谷宙間学校 〜問いに、出会う。ドキドキに、出会う。〜」が開催される。
宇宙と地上の間である「宙間」に位置する同施設を舞台に、作中の登場人物たちが感じた胸の高鳴りを体感できるコンテンツを展開。開催場所は、展望施設「SHIBUYA SKY」のほか、12階のイベントスペース「Scene12」など複数フロアにわたる。日常の重力から解き放たれるような、未知のドキドキを体験しよう。
そのほか、7月16日(木)から7月31日(金)まで、スクランブル交差点を見下ろす空間で日替わりのDJプレイを楽しめる無料の音楽イベント「SCRAMBLE MUSIC LOUNGE」を実施。また、渋谷初出店となる鎌倉の人気パティスリー・カフェ「ゲンササキ ラ・ブティック・ドゥ・ユキノシタ・カマクラ」や、話題のドーナツ専門店「モアドーナツ」が期間限定で登場する。
夏の欲求を満たす限定グルメから、胸が熱くなるイベントまで、涼しい館内で多彩なコンテンツを満喫できる「SCRAMBLE SUMMER 2026」。今年の夏は「渋谷スクランブルスクエア」に足を運んでみてはいかがだろうか。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。