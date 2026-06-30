米国市場データ ＮＹダウは306ドル高と最高値を更新 （6月29日）
― ダウは306ドル高と8日ぶりに最高値を更新、調整が続いていたハイテク株の買い戻しが相場を押し上げ ―
ＮＹダウ 52182.74 ( +306.63 )
Ｓ＆Ｐ500 7440.43 ( +86.41 )
ＮＡＳＤＡＱ 25820.14 ( +522.52 )
米10年債利回り 4.375 ( +0.006 )
ＮＹ(WTI)原油 70.75 ( +1.52 )
ＮＹ金 4038.9 ( -57.4 )
ＶＩＸ指数 17.65 ( -0.76 )
シカゴ日経225先物 (円建て) 70845 ( +1065 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て) 70945 ( +1165 )
※( )は大阪取引所終値比
株探ニュース
ＮＹダウ 52182.74 ( +306.63 )
Ｓ＆Ｐ500 7440.43 ( +86.41 )
ＮＡＳＤＡＱ 25820.14 ( +522.52 )
米10年債利回り 4.375 ( +0.006 )
ＮＹ(WTI)原油 70.75 ( +1.52 )
ＮＹ金 4038.9 ( -57.4 )
ＶＩＸ指数 17.65 ( -0.76 )
シカゴ日経225先物 (円建て) 70845 ( +1065 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て) 70945 ( +1165 )
※( )は大阪取引所終値比
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