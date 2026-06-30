― ダウは306ドル高と8日ぶりに最高値を更新、調整が続いていたハイテク株の買い戻しが相場を押し上げ ―

ＮＹダウ 　　　52182.74 ( +306.63 )
Ｓ＆Ｐ500 　　　7440.43 ( +86.41 )
ＮＡＳＤＡＱ 　25820.14 ( +522.52 )
米10年債利回り　　4.375 ( +0.006 )

ＮＹ(WTI)原油 　　70.75 ( +1.52 )
ＮＹ金 　　　　　4038.9 ( -57.4 )
ＶＩＸ指数　　　　17.65 ( -0.76 )

シカゴ日経225先物 (円建て)　　70845 ( +1065 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て)　70945 ( +1165 )
※(　)は大阪取引所終値比

株探ニュース