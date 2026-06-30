妻｢専業主婦って無職なの？｣子どもの成長を見守りたい妻に社会の冷たい目が向けられる絶望【作者に聞く】
専業主婦も労働力！旦那はきちんと見てくれていた！
専業主婦は、家のことに加え、育児などの世話を無償で行うため｢ただ働き｣ともいわれる。｢専業主婦に給与とかおかしい｣という意見もあれば、｢時給があればモチベーションも上がるのに｣と賛否が分かれる。今回は、専業主婦をテーマにしたみこまる(@micomalu)さんの漫画『専業主婦は「働いてる」とは言わないの？』を紹介する。
主人公のサチは、1歳と3歳を子育て中の専業主婦だ。社会の目は冷たく、肩身の狭さを感じている。作者のみこまるさんも、｢実は私も専業主婦でした。子どもとたくさん触れ合いたいからとそのような選択をしたのに、どこか後ろめたい気持ちがありました｣と振り返る。無収入であることや、社会と違う時間軸で過ごすことで疎外感を覚えるのかもしれない。
世間からは｢夫の収入を当てに楽に人生を送っている｣と軽んじられる声もある。しかしみこまるさんは｢子どものために毎日お弁当を作って園に送り迎えをし、できるかぎり公園や子ども同士で遊ばせたり…。育児は決して楽でも、暇でもない。実際はけっこうハードな仕事だよなぁ、というところから話を描いてみようと思いました｣と制作の経緯を語る。
■頑張りを認めてくれる夫
サチの夫は、日々の奮闘を見て｢最高の同僚！｣と妻の頑張りを認めてくれる優秀な人物だ。みこまるさんは｢創作なので、あの夫はとてもできた人です！自分の妻が専業主婦だという夫にそういう気持ちを持って接していただけたらうれしいなぁと思います｣と語る。
同様の悩みを抱える読者からは、｢何か救われた！｣｢最高に価値あるものは無償｣といった声が届いている。子どもの成長を見守りたいと退職した選択は間違いではないと、心が晴れやかな気持ちになれる作品だ。
取材協力：みこまる(@micomalu)
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