餃子の王将で「ぎょうざ倶楽部お客様感謝キャンペーン」開催中！5％割引になる会員カードやファン必見の限定グッズをゲットするチャンス。

全国の「餃子の王将」「GYOZA OHSHO」では、2026年6月24日から12月13日まで「2027年版 ぎょうざ倶楽部 お客様感謝キャンペーン」を実施しています。

スタンプを集めておトクな会員証やオリジナルグッズをゲット

6月24日から12月13日までの期間、「2027年版 ぎょうざ倶楽部 お客様感謝キャンペーン」を実施しています。

各種割引処理後の会計金額500円ごとに、スタンプを1個押印。集めたスタンプ数に応じて、割引券や会計が毎回5％オフになる「ぎょうざ倶楽部シルバー会員証」、数量限定のオリジナルグッズと交換できます。

交換可能なスタンプ数と景品は以下のとおり。

・スタンプ5個：「100円割引クーポン」1枚

・スタンプ15個：「100円割引クーポン」1枚＋「250円割引クーポン」1枚

・スタンプ25個：「2027年版ぎょうざ倶楽部シルバー会員証（会計5％割引）」＋「250円割引クーポン」2枚

・スタンプ35個：「2027年版ぎょうざ倶楽部シルバー会員証（会計5％割引）」＋「250円割引クーポン」2枚＋「選べる限定グッズ」1点

・スタンプ50個：「2027年版ぎょうざ倶楽部シルバー会員証（会計5％割引）」＋「250円割引クーポン」2枚＋「選べる限定グッズ」1点

また、選べる限定グッズはスタンプ35個・50個で2種類ずつあります。

【スタンプ35個（どちらか1つ）】

・ステンレスタンブラー

「餃子の王将」店舗で使用されているお冷のグラスをイメージした、スタイリッシュなデザインのタンブラーです。真空二重構造で保温・保冷もでき、飲み口は丸みがあるので優しい口当たりなのも嬉しいポイント。

・クリアボトル＆ボトルケース

ボトルケースにはメニュー名がずらり。さらに店舗でオーダーを通す際に使用される"王将用語"のルビ入りというファンにはたまらないデザインです。

クリアボトルには取り外し可能なカラビナ、ボトルケースにはハンドルが付いていて、持ち運びしやすい仕様になっています。

【スタンプ50個（どちらか1つ）】

・晴雨兼用折り畳み傘＆餃子型カバー

傘の内側に、餃子の王将の看板やメニュー名のネオン柄が並ぶ、雨の日もちょっと楽しくなりそうなポップなデザインの傘です。

カバーはなんと餃子型。餃子のヒダや焼き面が再現されていて、内側はマイクロファイバー生地使用で、吸水性があります。

・午年イラスト入りラーメン鉢

自宅でお店気分が味わえるラーメン鉢は、深さがあり手に馴染むこだわりの仕様です。底には今年の干支である午（うま）と、餃子の可愛いイラスト入り。フチにあしらわれた模様は、よく見ると「王将」という文字になっているのもポイントです。

景品の交換期間は26年7月1日から12月20日まで。また、選べる限定グッズは数量限定のため、なくなり次第終了です。

「2027年版 ぎょうざ倶楽部 お客様感謝キャンペーン」の詳細は、公式サイトから確認できます。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部