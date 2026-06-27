餃子の王将で「ぎょうざ倶楽部お客様感謝キャンペーン」開催中！5％割引になる会員カードやファン必見の限定グッズをゲットするチャンス。
全国の「餃子の王将」「GYOZA OHSHO」では、2026年6月24日から12月13日まで「2027年版 ぎょうざ倶楽部 お客様感謝キャンペーン」を実施しています。
スタンプを集めておトクな会員証やオリジナルグッズをゲット
6月24日から12月13日までの期間、「2027年版 ぎょうざ倶楽部 お客様感謝キャンペーン」を実施しています。
各種割引処理後の会計金額500円ごとに、スタンプを1個押印。集めたスタンプ数に応じて、割引券や会計が毎回5％オフになる「ぎょうざ倶楽部シルバー会員証」、数量限定のオリジナルグッズと交換できます。
交換可能なスタンプ数と景品は以下のとおり。
・スタンプ5個：「100円割引クーポン」1枚
・スタンプ15個：「100円割引クーポン」1枚＋「250円割引クーポン」1枚
・スタンプ25個：「2027年版ぎょうざ倶楽部シルバー会員証（会計5％割引）」＋「250円割引クーポン」2枚
・スタンプ35個：「2027年版ぎょうざ倶楽部シルバー会員証（会計5％割引）」＋「250円割引クーポン」2枚＋「選べる限定グッズ」1点
・スタンプ50個：「2027年版ぎょうざ倶楽部シルバー会員証（会計5％割引）」＋「250円割引クーポン」2枚＋「選べる限定グッズ」1点
また、選べる限定グッズはスタンプ35個・50個で2種類ずつあります。
【スタンプ35個（どちらか1つ）】
・ステンレスタンブラー
「餃子の王将」店舗で使用されているお冷のグラスをイメージした、スタイリッシュなデザインのタンブラーです。真空二重構造で保温・保冷もでき、飲み口は丸みがあるので優しい口当たりなのも嬉しいポイント。
・クリアボトル＆ボトルケース
ボトルケースにはメニュー名がずらり。さらに店舗でオーダーを通す際に使用される"王将用語"のルビ入りというファンにはたまらないデザインです。
クリアボトルには取り外し可能なカラビナ、ボトルケースにはハンドルが付いていて、持ち運びしやすい仕様になっています。
【スタンプ50個（どちらか1つ）】
・晴雨兼用折り畳み傘＆餃子型カバー
傘の内側に、餃子の王将の看板やメニュー名のネオン柄が並ぶ、雨の日もちょっと楽しくなりそうなポップなデザインの傘です。
カバーはなんと餃子型。餃子のヒダや焼き面が再現されていて、内側はマイクロファイバー生地使用で、吸水性があります。
・午年イラスト入りラーメン鉢
自宅でお店気分が味わえるラーメン鉢は、深さがあり手に馴染むこだわりの仕様です。底には今年の干支である午（うま）と、餃子の可愛いイラスト入り。フチにあしらわれた模様は、よく見ると「王将」という文字になっているのもポイントです。
景品の交換期間は26年7月1日から12月20日まで。また、選べる限定グッズは数量限定のため、なくなり次第終了です。
「2027年版 ぎょうざ倶楽部 お客様感謝キャンペーン」の詳細は、公式サイトから確認できます。
※価格はすべて税込です。
東京バーゲンマニア編集部