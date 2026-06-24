【FIFAワールドカップ2026】パナマ代表 0−1 クロアチア代表（日本時間6月24日／トロント・スタジアム）

【映像】まさかの「膝スラ失敗」（実際の様子）

貴重な決勝点を決めたクロアチア代表のFWアンテ・ブディミルだったが、得点直後にはまさかのセレブレーション失敗。ファンからもツッコミが寄せられた。

日本時間6月24日、FIFAワールドカップ2026のグループL第2節でクロアチア代表はパナマ代表と対戦。敗れればグループリーグ敗退が決まる重要な一戦で、後半開始と同時にピッチへ入った34歳のベテランストライカーが大仕事をやってのける。

スコアレスで迎えた54分、右サイドでDFヨシプ・スタニシッチが、縦関係にいたMFマルコ・パシャリッチとのパス交換からファイナルサードへ進入。ファーサイドへ鋭い低弾道のクロスを送ると、ブディミルがゴール前で相手DFから離れながら合わせる巧みな動きでワンタッチゴールを決めた。

DAZNで解説を務めた松原良香氏は「一瞬でしたね。ブディミルはニアに入ると見せかけて、（相手DFの）背中に隠れたんですよ。この動きが非常に上手かったですね。ワンタッチゴールができる“ザ・ストライカー”ですね」と、ボックス内での動き出しの質を絶賛していた。

「上手く膨らんだなー」の声も

ラ・リーガで3シーズン連続15ゴール以上を記録しているベテランFWの熟練の動き出しはSNS上でも話題に。ファンからは「ブディミルの動きうますぎる」「オサスナの王」「ブディミル素晴らしいなー」「上手く膨らんだなー」「大ストライカーだね」など、称賛の声が相次いだ。

一方、この得点シーンと同じくらいSNSで話題になったのが、ブディミルのゴールセレブレーションだ。ニースラ（膝から滑るスライディング）で得点を祝おうとしたものの、上手く滑ることができず。膝が詰まってしまい、そのままバランスを崩して前に転倒してしまったのだ。

まさかのハプニングにファンからは「ニースラ失敗してるやん」「大事故に笑」「吹っ飛んだぞw」「膝スラは失敗」「大丈夫か？」などのツッコミも寄せられた。

ブディミルのゴールが決勝点となり、クロアチア代表はパナマ代表に1−0で勝利。ラウンド32進出に向けて貴重な勝点3を獲得し、最終節を前にグループLの3位につけている。

（FIFAワールドカップ2026）

